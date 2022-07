Assogiocattoli, Gianfranco Ranieri nuovo presidente

Luglio 4, 2022

Milano, 4 lug. (Adnkronos/Labitalia) – L’assemblea dei soci Assogiocattoli, riunitasi giovedì 30 giugno a Milano, ha eletto il consiglio direttivo e i revisori dei conti dell’associazione per il triennio 2022-2025. Il nuovo consiglio e i tre revisori dei conti si sono poi riuniti per eleggere il nuovo presidente. Gianfranco Ranieri di Flora srl è stato eletto presidente Assogiocattoli e succede a Roberto Marelli di Artsana, in carica per due mandati dal 2016 al 2022.

Il nuovo consiglio direttivo dell’associazione è adesso composto da: Claudio Basile di Eqsg, Michele Basili di Simba Toys, Dario Bertè di Trudi, Claudio Borella di Borella, Maurizio Borgonovo di U. Borgonovo, Dino Canuti di Spinmaster, Marco Capone di Lego, Anna Maria Foppa Pedretti di Foppa Pedretti, Stefano Gandolfi di Italtrike, Roberto Lo Iacono di Hasbro, Roberto Marelli di Artsana, Donatella Papetta di Top Company, Paola Parodi di Peg Perego, Stefano Quercetti di Quercetti, Genesio Rocca di Gemar, Andrea Santambrogio di Garden Team, Jacopo Scandella di Mattel, Luca Tomasi di L’Inglesina, Fabrizio Villa di Villa Giocattoli.

Per l’occasione sono anche stati eletti anche i nuovi revisori dei conti: Mario Barracca di Educational, Lorenzo Tucci Sorrentino di Cranio Creations, Paolo Taverna di Sartoo.