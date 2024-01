Assotutela, sul podio le ‘Eccellenze italiane’

Gennaio 22, 2024

Roma, 22 gen. (Adnkronos/Labitalia) – Tutto è pronto per il premio organizzato dall’Associazione Assotutela, dedicato alle ‘Eccellenze italiane’, fissato per il 5 febbraio, dalle ore 15.30, presso la Sala Capitolare-Palazzo della Minerva. I premiati dell’edizione di quest’anno vedranno coinvolte personalità del mondo della magistratura, delle forze dell’ordine, della politica, della medicina e del cinema che, con il proprio quotidiano impegno, valorizzano e mantengono l’equilibrio di una società ‘complessa’.

Personalità del calibro di: Valerio de Gioia magistrato della Commissione d’inchiesta sui femminicidi, Antonio Del Greco direttore operativo dell’Italpol, l’avvocato Daniele Bocciolini, il medico Riccardo Averardi, Matteo Piantedosi ministro dell’Interno, Emanuele Schifani capitano delle Fiamme Gialle che aveva pochi mesi di vita quando suo padre l’agente di polizia di Stato Vito Schifani, della scorta del Giudice Giovanni Falcone, perse la vita nella strage di Capaci, Pietro Orlandi fratello di Emanuela, Marina Conte madre coraggio di Marco Vannini che ha sempre lottato per la ricerca della verità sulla morte di suo figlio, Maria Tuzi figlia del brigadiere Santino morto suicida l’11 aprile del 2008, a sette anni di distanza dall’omicidio di Serena Mollicone, e tante altre eccellenze, che apriranno la premiazione dedicata a tutti coloro che si sono prodigati per la nostra Nazione, diventando così, eccellenze.

Numerosi i sindaci che hanno combattuto la criminalità organizzata e che hanno riqualificato i propri Comuni e che sono stati minuziosamente selezionati dal Comitato Scientifico. Le ‘eccellenze italiane’, nella categoria artistica, cinematografica e coreografica, vedrà la partecipazione e la premiazione di personaggi illustri come: Rocio Morales, Massimiliano Gallo, Rino Pinto, Giuseppe Zaccaria, Vittoria Schisano e Alessio Piccirillo, impegnati nella lotta nei confronti delle diversità e contro la violenza verso le donne. Il presidente di Assotutela, Michel Emi Maritato, nella nota diffusa riguardo al premio ‘Eccellenze italiane’ ha comunicato: “La meritocrazia e il ringraziamento, per Noi, sono fondamentali ed è proprio per questa ragione che, nella scelta delle nostre eccellenze, abbiamo reso omaggio e il giusto ringraziamento verso tutte le persone che si sono contraddistinte nel 2023, senza dimenticare il passato”. Madrine dell’evento: Eleonora Daniele e Stefania Pezzopane. Moderatori: Fabio Camillacci e Federica Rinaudo, partner ufficiale Caffè Ternano Cuore Umbro.