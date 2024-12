ATON IT: siglata la partnership con Salesforce, leader mondiale nel Customer Relationship Management

10 Dicembre 2024

(Adnkronos) – L’azienda italiana arricchisce la propria offerta adottando Salesforce con l’obiettivo di ottimizzare i processi e proporre ai clienti un’offerta ancor più personalizzata, con un team interno dedicato e pronto a fornire consulenza specializzata

Roma, 10 dicembre 2024: ATON IT, azienda italiana specializzata nello sviluppo e nell’applicazione di soluzioni ICT full service – con sedi a Bari, Roma, Milano, Firenze, Terni e Napoli – annuncia la partnership con Salesforce, azienda statunitense di cloud computing, leader mondiale nel mercato nel CustomerRelationship Management.

Realizzata per offrire ai propri clienti un’offerta ancora più ricca e personalizzata, la partnership prevede l’adozione del CRM di Salesforce da parte di ATON IT, con l’obiettivo di ottimizzare i processi aziendali e dei propri clienti, attraverso un team interno dedicato, specializzato e certificato. Questo accordo consentirà all’azienda di proporre integrazioni con altri applicativi e strumenti aziendali, centralizzare le informazioni e sfruttare l’AI sia non generativa (Einstein) che generativa (Agentforce), offrendo strumenti avanzati per automatizzare processi, analizzare dati e migliorare l’interazione con i propri clienti.

“Salesforce è il CRM più utilizzato al mondo; in vista della sua adozione abbiamo creato e formato un team interno specializzato che ci permette di essere ancora più competitivi, competenti e affidabili per tutte le aziende con cui già collaboriamo e con cui stiamo stringendo nuovi accordi– spiega Fulvio Duse, COO di ATON IT. La formazione di un gruppo di specialisti dedicato, che ha acquisito certificazioni e competenze pratiche, ci permette di essere il partner diretto di riferimento per le aziende, senza la necessità di fare ricorso a consulenti esterni. In questo modo sarà più facile mantenere la piattaforma aggiornata rispetto alle nuove funzionalità rilasciate da Salesforce, restando sempre competitivi e all’avanguardia. Avere Salesforce in azienda ci permette di studiare, testare e poi proporre integrazioni con altri software, compresi quelli che gestiamo direttamente in varie aree, come quella digital analytics & engagement. Un’opportunità che favorisce anche i nostri dipendenti, a cui viene offerta la possibilità di esercitarsi costantemente, così da migliorare l’infrastruttura aziendale interna e ottimizzare i processi”.