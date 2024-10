Bertolaso: “Per buona prevenzione serve formazione”

8 Ottobre 2024

Roma, 8 ott. (Adnkronos Salute) – “Si parla sempre di prevenzione dopo che è successa una tragedia, se ne parla dopo un’epidemia o dopo un incidente, ma in questo caso passiamo dalle parole ai fatti. E’ fondamentale formare i professionisti relativamente a quelli che sono i criteri per garantire una vera prevenzione a tutti i cittadini. Mi sembra un passo importante: non si fa clinica e non si fa assistenza se non c’è una formazione specifica sul tema più importante, quello della prevenzione”. Sono le parole dell’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione del nuovo corso di laurea triennale in Scienze psicologiche per la prevenzione e la cura, istituito alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università Statale di Milano.

Si tratta del primo corso di questo tipo in Italia, come sottolinea Bertolaso: “Nel nostro Paese è una novità nella sua denominazione, e quindi nella sua mission, la prevenzione. Un elemento centrale anche per quel che riguarda i nostri obiettivi come Regione e le strategie che Regione Lombardia vuole portare avanti in modo concreto per migliorare il livello di salute di tutti i cittadini che vivono in questa regione”.