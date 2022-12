Braga (Pd), ‘casa assente da agenda politica’

Dicembre 12, 2022

Roma, 12 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Da molto tempo la casa è assente dall’agenda politica. C’è bisogno di tutelare la proprietà, soprattutto quella piccola e dare così una risposta alle persone che si trovano in difficoltà economica”. A dirlo Chiara Braga (Pd), segretaria di presidenza della Camera intervenendo alla presentazione del primo rapporto Federproprietà-Censis ‘Gli italiani e la casa – Come cambieranno valori e funzioni della casa nell’Italia post-pandemia’, presentato oggi a Roma.

“E’ stata una mancata occasione la non riforma della legge sul catasto che andava a risolvere situazioni di disomogeneità strutturali. Una parte politica – rimarca – si è assunta la responsabilità di far cadere il governo per impedire la riforma del catasto. Credo che non sia un pericolo ma una necessità non più rinviabile”.