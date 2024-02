Bruno Ranellucci, Tutor Consulting: “La sicurezza sul lavoro deve cominciare tra i banchi di scuola”

Febbraio 15, 2024

(Adnkronos) – Una materia curricolare fin dalla scuola primaria. Questa la proposta del Ceo della società di consulenza di Nichelino per instillare una vera e propria cultura della sicurezza

Torino, 15 febbraio 2024.Una materia da studiare e approfondire fin dai primi anni della scuola primaria, per imparare, e fare propri, comportamenti sicuri in tutti i luoghi di socializzazione e di conseguenza sul posto di lavoro. E’ la proposta avanzata da Bruno Ranellucci, fondatore e amministratore della Tutor Consulting, società che da anni si occupa di formazione e sicurezza sul lavoro. “Lo ripeto da tempo – chiarisce Ranellucci – in Italia manca una vera e propria cultura della sicurezza sul lavoro. Quindi il modo migliore per acquisirla è proprio tra i banchi di scuola, fin dalla più tenera età; un po’ come succede con l’educazione civica o con qualsiasi altra materia Si possono usare giochi, lezioni interattive, incontri con esperti o lavoratori che raccontano la loro esperienza. Bisogna fare in modo, insomma, che la mentalità della sicurezza sul post di lavoro venga introiettata già da piccoli e risulti poi naturale mettere in pratica comportamenti e attenzioni”.

Questa la proposta per i più piccoli; ma per chi è già inserito nel mondo del lavoro? Cosa si può fare? “Certamente non possiamo fare tornare tutti indietro, sui banchi di scuola – dice sorridendo Bruno Ranellucci – ma nel nostro Paese c’è tutta una fascia di popolazione che non ha ricevuto alcuna preparazione in merito e continua a lavorare, o ad organizzare il lavoro, pensando di fare bene e invece lo fa in modo rischioso. La formazione resta un’arma potente, a tutte le età. Ovviamente una formazione seria, approfondita che spieghi bene quali sono i comportamenti pericolosi, quali le protezioni da adottare e l’importanza di salvaguardare sempre la propria e l’altrui salute”.

La formazione dovrebbe essere portata avanti da consulenti preparati, competenti e accreditati che poi affianchino gli imprenditori, i responsabili e i lavoratori stessi per monitorare costantemente la situazione.

Per informazioni ed approfondimenti si può consultare il sito https://www.tutorconsulting.it/.

