C.N.E : anni di campagne di sensibilizzazione a contrasto del fenomeno della Violenza sulle donne , dal Progetto Soccorso Rosa al forum presso il CNEL

26 Novembre 2024

(Adnkronos) – Roma, 26 novembre 2024 – Nella giornata di ieri 25 Novembre in occasione della giornata internazionale per l’ eliminazione della violenza contro le donne , la Confederazione Nazionale Esercenti , ha organizzato presso le principali piazze italiane una campagna di informazione e sensibilizzazione con vari esperti del settore e rivolta principalmente ai più giovani verso questo gravissimo fenomeno . La Presidente Maria Modafferi è sempre stata attiva e sensibile a questa tematica . Nel corso degli anni ha sviluppato diversi progetti tra i quali il ” Progetto Soccorso Rosa ” partito nel 2019 e tutt’ ora attivo presentato per la prima volta a Matera attraverso un convegno alla presenza del magistrato Raffaele Guariniello. Il progetto fa parte di un vero e proprio circuito di sensibilizzazione volto a consolidare l’ esperienza e la presenza delle associazioni nelle più emergenziali problematiche sociali: conoscenza e cultura in materia di diritti e sicurezza sono i capisaldi del progetto. Il progetto ha ottenuto l’ Annullo Filatelico di Poste Italiane. Si tratta di un importante riconoscimento che sottolinea la rilevanza del progetto. La Modafferi altresì è stata promotrice in qualità di presidente della Confederazione Nazionale Esercenti presso l’Aula Parlamentino del CNEL di un forum di grande rilevanza e attualità ” Contro la Violenza sulle donne nei luoghi di lavoro ” alla presenza di Istituzioni , delegati della direzione del Telefono Rosa e anche in questa occasione del Magistrato Raffaele Guariniello il quale nel suo dibattito ha riportato la visione giurisprudenziale più attuale con riferimento alle sentenze più recenti della suprema Corte di Giustizia.

