C.N.E – Federimprese Europa, sicurezza , formazione e sviluppo aziendale: incontri strategici in varie regioni d’ Italia presieduti dal Direttivo Nazionale guidato dal Presidente Mary Modaffari

17 Marzo 2025

– 17 marzo 2025. La confederazione Nazionale Esercenti sta portando avanti sul territorio nazionale vari incontri strategici presso le sedi Regionali. Gli incontri hanno come obiettivo la discussione di tematiche cruciali come la Sicurezza, la Formazione Finanziata, il Welfare aziendale e il Finanziamento di aziende. ” Abbiamo presentato agli imprenditori e ai nostri collaboratori strumenti innovativi e un sostegno mirato, per potenziare ed aiutare le aziende locali a crescere nel modo migliore possibile. Altresì sono stati presentati i nuovi servizi alle imprese grazie agli accordi confederali intrapresi com Confimprese Italia . La Confederazione Nazionale Esercenti è sempre presente sul territorio, a stretto contatto con tutte le regioni italiane, perché sappiamo quanto sia importante soddisfare le esigenze specifiche di ogni realtà. Continueremo a fare il massimo per supportare le imprese italiane nella loro crescita e sviluppo ” afferma la presidente nazionale Mary Modaffari