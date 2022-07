Calabria, Algieri: “6 luglio a Terrazza Orsini a Roma in scena eccellenze imprese cosentine”

Luglio 4, 2022

Roma, 4 lug. (Labitalia) – “Il 6 luglio presentiamo la bellezza delle eccellenze delle nostre imprese. Presentiamo una Calabria diversa” da quella che spesso viene raccontata, “la Calabria vera, quella fatta di imprese che lavorano silenziosamente e che portano a casa risultati. Vino, olio, formaggi, salumi e anche acque, tutte eccellenze del nostro territorio. Presenteremo, ad esempio, imprese che hanno frantoi che esistono da 500 anni. E lo facciamo in una delle più suggestive terrazze romane, davanti a un parterre fatto da alcune tra le personalità istituzionali più importanti, che hanno aderito con entusiasmo all’evento. Tra loro tanti calabresi che sono pronti a dare una mano al territorio”. Così Klaus Algieri, presidente della Camera di commercio di Cosenza, presenta, conversando con Adnkronos/Labitalia, ‘Sapori di Cosenza: una tipicità internazionale’, serata evento che si terrà il 6 luglio, dalle 19.30, presso la terrazza di Casa Litta – Palazzo Orsini, in via di Monte Savello 30, nel cuore del centro storico di Roma.

Una serata in cui sarà possibile degustare i prodotti enogastronomici del territorio, dal vino ai formaggi, passando per salumi e dolci. Ma non solo: è previsto anche un momento musicale del Conservatorio di musica ‘Stanislao Giacomantonio’ di Cosenza. “E’ un evento che realizziamo -spiega ancora Algieri che è anche vicepresidente nazionale di Unioncamere- in collaborazione con Promos Italia, l’azienda delle Camere di commercio per l’internazionalizzazione delle imprese di cui siamo soci già da due anni e di cui sono componente del Cda”.

Una ‘strada’, quella del supporto alle imprese per l’internazionalizzazione, che la Camera di commercio di Cosenza ha intrapreso da tempo. “Le nostre imprese sono seguite -spiega Algieri- con tutto il supporto necessario. E quello del 6 luglio non vogliamo resti un evento isolato, abbiamo intenzione di renderlo un appuntamento fisso, stiamo già pensando al prossimo anno”.