Calderone, ‘bene operato Inps ma fare sempre meglio’

Dicembre 20, 2022

Roma, 20 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Sono soddisfatta dell’operato di Inps ma il mio compito deve essere quello di stimolare l’Istituto a fare sempre meglio. Nel fare sempre meglio ci metto l’interlocuzione qualificata con tutti quelli che sono i fornitori e i clienti di informazioni, per primi gli intermediari e i professionisti e poi certamente i cittadini stessi”. Lo ha detto Marina Calderone, ministro del Lavoro, intervenendo al convegno ‘Dialogo sui progetti Inps. Cosa abbiamo fatto e cosa ci resta da fare’ tenutosi a Palazzo Wedekind a Roma.

Il ministro ha poi aggiunto: “”Sono contenta di annunciare che come ministero del Lavoro abbiamo raggiunto tutti i target 2022 per il Pnrr. E questo è positivo anche perchè il 2023 sarà un anno sfidante non solo per gli obiettivi del Pnrr ma per intervenire su riforme importanti”.