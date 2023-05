Caprioglio (Umana): “Il lavoro crea valore, persone sempre al centro della rivoluzione in atto”

Maggio 6, 2023

Venezia, 5 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Si è tenuto a Venezia il convegno ‘Lavoro, fabbrica di valori: percorsi per il tempo nuovo’, organizzato da Umana alla Scuola Grande della Misericordia. Un incontro tenuto all’alba dell’entrata in vigore dell’ultimo Decreto Lavoro che ha indagato il contesto socio-economico e i possibili scenari futuri.

“Siamo convinti che legalità, rispetto delle regole e delle persone, siano i pilastri di qualsiasi futuro che ci aspetta”, ha spiegato la presidente di Umana, Maria Raffaella Caprioglio. “Stiamo vivendo un tempo nuovo e dobbiamo porci delle domande, dobbiamo ascoltare chi ogni giorno affronta le sfide sociali, abbiamo il dovere di farlo nel rispetto delle nostre aziende e nel rispetto della persona”, ha aggiunto.

“L’obiettivo di oggi è, infatti, quello di ascoltare gli stakeholder e fare sintesi, le aziende hanno richieste sempre più complesse perché si sono sviluppate vorticosamente, è un nostro dovere integrare e dialogare con le persone, è un nostro dovere fornire strumenti di integrazione anche tra diverse culture. Gli immigrati saranno centrali nel tema del lavoro e noi abbiamo gli strumenti per individuare le competenze -ha concluso- e deve essere ben chiaro il concetto di flessibilità legale. Flessibilità non è precarietà, questo per noi è un punto fondamentale”.