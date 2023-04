Caridi (Inps): “Detassazione per figli? Scelte politiche, assegno unico non è in contrasto”

Aprile 20, 2023

Roma, 20 apr. (Adnkronos/Labitalia) – “La detassazione per i figli? Sono scelte politiche, di certo l’assegno unico è stato lanciato da un anno e può essere rafforzato e non è in contrasto con altre misure che possono essere previste per incentivare la natalità nel nostro Paese”. Così, a margine della presentazione dei dati sui primi 12 mesi di assegno unico universale, il direttore generale dell’Inps, Vincenzo Caridi.

“L’asegno unico universale -spiega ancora Caridi- è una misura importante perchè riguarda la generalità delle famiglie e credo che sia un primo esperimento importante per potere aumentare anche la natalità nel nostro Paese”.

“In un anno abbiamo erogato 16,5 miliardi di euro per oltre 6 milioni di famiglie e abbiamo ricevuto 10 milioni di domande. Numeri importanti, che prevedono anche 30 controlli. Da quest’anno abbiamo previsto l’automatismo per le famiglie che hanno già presentato la domanda l’anno scorso”, conclude.