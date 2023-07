Catania: Cida Sicilia, improrogabile insediamento tavolo regionale per problemi trasporti

Luglio 20, 2023

Catania, 20 lug. (Labitalia) – “I fatti accaduti all’aeroporto di Catania evidenziano le forti ed evidenti criticità del sistema dei trasporti nel territorio e dei collegamenti con la Sicilia. Quanto verificatosi a Catania ha determinato un evidente danno a tutto il settore turistico siciliano in termini di ritardi, disagi e di affidabilità”. E’ quanto si legge in una nota della Cida Sicilia.

“In un momento di lenta ripresa – afferma Maurizio Franzò, segretario Cida Sicilia – quanto accaduto ha determinato una battuta d’arresto. Lo sviluppo economico del territorio, che ha quale forza trainante il settore turistico, sicuramente è in sofferenza. Chiediamo al governo regionale un intervento immediato che non può non passare attraverso l’ascolto delle categorie rappresentative”.

“Cida – sottolinea – è disponibile ad un confronto mettendo a disposizione le professionalità che associa su tutto il territorio regionale”. Il consiglio regionale Cida affronterà la questione domani, venerdì 21 luglio, attraverso una specifica sezione con i rappresentanti dei dirigenti e dei quadri dei vari settori rappresentati dalla Confederazione.