Cida: Cuzzilla, ‘Rembado è stato sempre un faro e un punto di riferimento’

Settembre 4, 2023

Roma, 4 set. (Labitalia) – Il presidente di Cida Funzione pubblica, Giorgio Rembado, è mancato ieri notte dopo aver lottato a lungo contro una grave malattia. “Raccogliamo una eredità ed un fardello pesantissimo non soltanto dal punto di vista organizzativo ed associativo ma di valori e di umanità che ci ha lasciato” dichiara Stefano Cuzzilla, presidente Cida.

“Giorgio Rembado – si legge in una nota – è stato sempre un faro ed un punto di riferimento per Cida nonché protagonista del mondo delle relazioni sindacali, in primis nel mondo della scuola e poi di tutto il panorama della pubblica amministrazione italiana”.

“Con lui la Cida – sottolinea – che riunisce in sé le rappresentanze della dirigenza e dei professionisti pubblici e privati, è diventata uno dei massimi punti di riferimento della contrattazione in Aran. Fondatore di grandi associazioni, promotore di altre organizzazioni che si sono succedute nel tempo, è stato un precursore dei tempi, geniale ed illuminato come pochi nella risoluzione di problematiche anche complesse. Grazie Giorgio grazie presidente”.