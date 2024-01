Cobat Tyre, rinnovata parte del Consiglio d’amministrazione

Gennaio 29, 2024

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – Il Consiglio di amministrazione di Cobat Tyre, società consortile per la raccolta e il riciclo di pneumatici fuori uso, ha nominato, all’unanimità e con effetto immediato, Maurizio Mariani nuovo presidente e Francesco Massaro direttore generale.

“Vorrei ringraziare il Consiglio di amministrazione per la fiducia accordata – commenta Mariani – Ora è tempo di proseguire il percorso di sostegno alle nostre imprese, ascoltando le esigenze dei nostri soci e mantenendo costante il dialogo con le istituzioni e i territori. Obiettivo? Confermare ancora una volta Cobat Tyre come strumento a disposizione dei produttori e importatori di pneumatici, capace di fare la differenza in termini di sostenibilità e circolarità”.

“In questi ultimi anni, durante i quali ho gestito i rapporti con i soci di Cobat Tyre, ho potuto toccare con mano il tessuto imprenditoriale delle aziende che producono e importano pneumatici, ricco di storie di eccellenza ed innovazione, senza mai dimenticare il rispetto per l’ambiente – dice Massaro – Da oggi, in qualità di direttore generale, non posso fare a meno di operare, insieme al Consiglio di amministrazione e al management del Consorzio, affinché le nostre imprese possano essere parte di quella guida al cambiamento che fa della sostenibilità un valore aggiunto e insostituibile”.