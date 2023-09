Commercio: Avedisco, Italia 3° mercato in classifica europea 2022 della vendita diretta

Settembre 5, 2023

Roma, 5 set. (Labitalia) – Nel 2022 l’Italia si conferma sul podio, collocandosi al 3° posto nella classifica di fatturato della vendita diretta in Europa, con un giro d’affari di quasi 2,9 miliardi di dollari (Iva esclusa) e un incremento del 3,9% rispetto al 2021. E’ quanto emerge dai dati 2022 della vendita diretta, rilasciati dalla Wfdsa-World Federation of Direct Selling Associations, alla quale aderisce Avedisco, che da oltre 50 anni rappresenta le aziende di vendita diretta in Italia. “Numeri interessanti che restituiscono l’immagine di un settore ben consolidato, inclusivo e meritocratico, capace di rispondere positivamente ai cambiamenti degli ultimi anni e che offre opportunità di occupazione e carriera a quasi 115 milioni di persone nel mondo, con un’alta percentuale di forza lavoro femminile”, sottolinea Avedisco.

In questo scenario, il fatturato complessivo generato in Europa dalle aziende della vendita diretta raggiunge i 34,7 miliardi di dollari (Iva esclusa), registrando un trend positivo del 4,9 % nel periodo 2019-2022. A livello di occupazione, gli incaricati alle vendite europei sono 12,6 milioni, con una presenza femminile dell’82%. L’Italia conquista risultati positivi anche a livello mondiale, posizionandosi al 12° posto nella classifica 2022 con una posizione guadagnata rispetto al 2021. Nel 2022 il settore registra un fatturato globale di 172,9 miliardi di dollari (Iva esclusa), con un incremento del 2,8% nel periodo 2019-2022, e un numero di incaricati alle vendite pari a quasi 115 milioni, di cui il 71% è composto da quote rosa.

“Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti a livello globale dall’intero settore. Essere il terzo mercato in Europa è un’ulteriore dimostrazione dell’impegno delle nostre aziende e dei nostri incaricati alle vendite, che ogni giorno con passione e dedizione alla professione, dedicano particolare attenzione alla formazione, requisito per crescere e valorizzare le capacità personali. I segnali positivi ottenuti rappresentano un importante incoraggiamento per tutti noi e per le persone in cerca del proprio futuro lavorativo”, commenta Giovanni Paolino, presidente Avedisco.