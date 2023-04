Commercio: Avedisco, positivo il 2022 per la vendita diretta, fatturato +6,41%

Aprile 19, 2023

Roma, 19 apr. (Labitalia) – La vendita diretta conferma la propria forza anche nel 2022: i risultati resi noti da Avedisco, Associazione vendite dirette servizio consumatori, parlano chiaro, con un fatturato totale annuo superiore ai 750 milioni di euro. Le 39 aziende associate AVedisco segnano, infatti, rispetto al 2021, un incremento di oltre 45 milioni di euro, con una crescita pari al +6,41%. Tra i diversi comparti presi in considerazione nell’analisi – Cosmesi/Accessori Moda, Casa beni di consumo, Casa beni durevoli, Tessile, Alimentare/Nutrizionale, Servizi – merita una menzione particolare quello delle Multiutilities ed Energie rinnovabili, che ha registrato una forte e rapida crescita in termini di fatturato, raccogliendo quasi 168 milioni di euro nel 2022, contro i 56 milioni dell’anno precedente, con un trend positivo del +195,81%.

Nonostante questo settore abbia evidenziato l’andamento migliore, con un risultato sorprendente, il comparto più rappresentativo della vendita diretta rimane comunque quello alimentare/nutrizionale, che risulta essere il settore merceologico trainante in termini di numeri, con un ricavato di oltre 458 milioni di euro, pari a più della metà di quello totale delle aziende associate Avedisco.

“Anche in quest’ultimo anno – commenta Giovanni Paolino, presidente Avedisco – la vendita diretta ha dato prova di saper affrontare positivamente le sfide presentate dai nuovi scenari storici. Il nostro è un settore dinamico, che sa stare al passo con i tempi: un modello di business che sa evolversi rispondendo positivamente ai cambiamenti, creando un sistema efficace, che apre le sue porte a tutti coloro che desiderano reinventarsi. Per questo, nel 2022 abbiamo ottenuto ottimi risultati, grazie anche ai costanti investimenti in corsi di formazione e addestramento che le nostre aziende associate offrono agli incaricati”. I numeri confermano dunque la vendita diretta come una professione sempre più apprezzata e scelta perché sinonimo di indipendenza, dinamicità e flessibilità, in grado di soddisfare le esigenze e le nuove priorità dei lavoratori, che scelgono di dare sempre più spazio a salute, tempo libero ed affetti.