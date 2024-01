Comunicazione Italiana, al via domani il Welfare day

Gennaio 24, 2024

Roma, 24 gen. (Adnkronos/Labitalia) – Il 25 gennaio farà ritorno, nella sua seconda edizione, il Welfare day, l’appuntamento italiano dedicato ai nuovi scenari del welfare e benefit per i dipendenti organizzato da Comunicazione Italiana e promosso da Pluxee Italia (ex Sodexo Brs). L’evento si svolgerà in forma ibrida presso ‘Community house’, con speaker e ospiti in presenza e pubblico collegato in live streaming su comunicazioneitaliana.tv.

L’appuntamento sarà un’occasione fondamentale per fare il punto sullo stato dei servizi di welfare in Italia, sia in relazione alle novità normative, sia rispetto alla capacità delle aziende di assimilare tali novità all’interno di una strategia coerente di ‘people care’.

Tra i focus della giornata, anzitutto il welfare come leva per attrarre e trattenere i talenti. In un periodo che vede il talento sempre protagonista nella scelta dell’azienda, diventa essenziale studiare strategie di fidelizzazione per i propri collaboratori e di attrazione di chi è in cerca di una nuova opportunità. In tal senso il welfare aziendale e i benefit si rivelano alleati fondamentali e in grado di supportare sia l’employer branding che la talent retention, soprattutto quando scelti in formato digitale che ne semplifica le modalità di fruizione per i dipendenti e la diffusione su larga scala.

Ulteriori considerazioni interessanti nascono dal fatto che il welfare aziendale è sempre più percepito non come semplice elemento retributivo, e ancora meno come mero adempimento, bensì come parte integrante ed essenziale di una più ampia strategia di responsabilità sociale e sostenibilità del lavoro. Sarà dunque importante porre l’accento sia sulle best practice già in essere da parte delle aziende, sia sul lavoro che si può ancora fare nella medesima direzione.

In questo scenario si inserisce il keynote speech dal titolo ‘Il welfare come opportunità per il supporto ai dipendenti: potere d’acquisto, digitalizzazione, sostenibilità’, che sarà tenuto da Anna Maria Mazzini e Tommaso Palermo, rispettivamente chief growth officer e chief executive officer di Pluxee Italia (ex Sodexo Brs). Durante la sessione dell’evento grazie a dati, statistiche e nuovi insight emergerà il punto di vista di uno dei maggiori player del settore sulle potenzialità dei servizi di welfare in Italia oggi e nel prossimo futuro. Sarà possibile seguire l’evento collegandosi su www.comunicazioneitaliana.tv.