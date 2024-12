Cooperative, Tenerini (FI): “Rifinanziamento legge Marcora strumento indispensabile”

5 Dicembre 2024

Roma, 5 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Ritengo che rispetto anche all’indirizzo che questo Governo ha preso attraverso politiche più attive del lavoro e meno assistenzialistiche, il rifinanziamento della legge Marcora sia uno strumento indispensabile perché interviene proprio laddove le crisi aziendali potrebbero consegnare o una situazione di difficoltà, oppure da una situazione di difficoltà consegnare invece un’opportunità di rinascita. Io credo fortemente in questo strumento e credo che non si possa prescindere a parlare di cooperazione e consociativismo senza parlare di Cfi e della nuova legge Marcora”. Così la deputata Chiara Tenerini (FI), intervenendo alla Assemblea dei soci di Cfi – Cooperazione Finanza Imprese – convocata a Roma per approvare il bilancio e rinnovare le cariche sociali.