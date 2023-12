Costruzioni: Efbww, Andrea Merli eletto alla vicepresidenza

Dicembre 13, 2023

Roma, 13 dic. (Labitalia) – Andrea Merli è il nuovo vicepresidente della Efbww – la Federazione europea dei lavoratori del settore delle costruzioni. Eletto oggi dalla 14° assemblea generale in corso ad Helsinki in Finlandia, Merli segue per gli edili Uil le politiche internazionali (Efbww e Bwi) dal 2017. Per il segretario generale Panzarella si tratta di “un risultato molto importante, merito dell’impegno profuso in questi anni a livello internazionale e che rappresenta un riconoscimento per tutto il sindacato delle costruzioni italiano”.

Andrea Merli ha voluto ringraziare i presenti per la fiducia accordatagli con il voto “sono pronto per questa nuova sfida che affronterò con la dedizione e determinazione perché tante sono le battaglie che ci aspettano a livello europeo.

Il congresso è iniziato ieri pomeriggio e si concluderà domani 14 dicembre, più di 300 i delegati, rappresentanti sindacali delle organizzazioni di settore, che sono arrivati dai vari paesi europei. La Efbww conta 77 sindacati affiliati in 36 Paesi e rappresenta un totale di 1.500.000 iscritti.