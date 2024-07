Da Regione Lombardia, oltre 1 mln di euro per manager e dirigenti inoccupati per la riqualificazione e la formazione

30 Luglio 2024

Milano, 30 lug. (Adnkronos/Labitalia) – C’è tempo sino al prossimo 15 dicembre per presentare le domande di voucher rivolti ai manager e dirigenti lombardi di età compresa tra 50 e 62 anni e inoccupati che vogliono tornare ad essere protagonisti dello sviluppo delle pmi lombarde puntando sulla rigenerazione delle proprie competenze manageriali. Le domande e tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Regione Lombardia e delle associazioni di categoria.

“Un’iniziativa importante di politiche attive per il lavoro che consente il raggiungimento di un doppio risultato. Se da un lato si aiutano professionisti come me – spiega uno dei manager che ha aderito all’iniziativa – a rientrare nel mondo del lavoro rinnovando le proprie competenze e skills, dall’altro si mettono a disposizione di tante piccole e medie imprese lombarde, manager che, forti della loro esperienza, possono risultare decisivi per la crescita delle pmi o booster di sviluppo per tante startup innovative in settori strategici”.

L’iniziativa a sostegno dell’occupazione e del reinserimento lavorativo è nata dalla collaborazione tra Regione Lombardia e le organizzazioni regionali dei manager Manageritalia Lombardia, Federmanager Lombardia e delle aziende Confindustria Lombardia e Confcommercio Lombardia, e può contare sua una dotazione finanziaria complessiva di 1.5milioni di Euro di cui 500mila espressamente dedicati alle ex dirigenti donne attualmente disoccupate.

Sono due le linee d’intervento previste, erogate tramite voucher. La prima è destinata ai Servizi di placement per la definizione di percorsi professionali personalizzati e per l’accompagnamento al lavoro finalizzati all’assunzione. Il voucher ha un ammontare sino a 6mila euro per ogni destinatario. In questa area d’intervento rientrano servizi come: bilancio delle competenze, sviluppo del progetto professionale personalizzato, attività di ricerca di nuove opportunità professionali, supporto nella fase di selezione e inserimento nella nuova attività.

La seconda è rivolta ai Servizi di formazione specialistica per la riqualificazione delle competenze attraverso corsi e percorsi formativi che possono godere di un contributo massimo di 5mila euro. I voucher verranno erogati con procedura a sportello, ossia in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda. L’erogazione del contributo avverrà solo a rendicontazione delle spese sostenute.

Ad oggi sono oltre 50 i manager che hanno già usufruito di questa opportunità. Diversi manager hanno dimostrato soddisfazione per l’iniziativa e le dichiarazioni più ricorrenti sono state: “Ho colto questa opportunità ritenendo l’iniziativa regionale, conosciuta grazie a Manageritalia Lombardia, una valida opzione per aprire nuove opportunità (…)”; “Avevo la necessità di alcuni strumenti di supporto tecnici (revisione CV, profilo social, preparazione ai colloqui, etc…), ma anche di relazionarmi con il coach e con colleghi nella medesima situazione”; “I servizi forniti e finanziati sono indubbiamente utili, senza comunque trascurare la rete di conoscenze acquisita nel corso della carriera professionale”. Tutte le informazioni su come presentare la domanda per i fondi sono disponibili sul sito di Regione Lombardiahttps://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/servizio/bandi/dettaglio/istruzione-formazione-lavoro/lavoro-occupazione/valorizzazione-componente-manageriale-capitale-umano-RLW12023031908.