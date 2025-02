Dall’unione di Contract Manager e TIM Management nasce un nuovo leader per il temporary management italiano

28 Febbraio 2025

– Milano, 28/02/2025. Contract Manager e TIM Management, le due società che hanno portato il Temporary Management in Italia alla fine degli anni ‘80, si fondono e danno origine ad una nuova realtà leader che opererà con il marchio Contract Manager.

L’obiettivo dell’operazione è quello di offrire a Imprenditori, Multinazionali e Private Equity, servizi di Temporary Management operati da oltre 10.000 risorse manageriali esperte, disponibili per tutte le funzioni e in tutti i settori industriali e dei servizi.

La nuova realtà, con un fatturato consolidato di circa sette milioni di euro, diventa il punto di riferimento nel settore per il mercato italiano. Contract Manager è in grado di rispondere con ancora più efficacia e professionalità alle molteplici necessità delle aziende clienti, facendo leva sulle forti competenze complementari e sull’esperienza consolidata delle due realtà: Contract Manager, leader nel Temporary Management per le aziende industriali e manifatturiere, e TIM Management, specializzata nel supporto manageriale alle PMI e ai fondi di Private Equity ed esperta nella gestione delle ristrutturazioni.

La nuova società è in grado di operare con successo sui mercati internazionali, grazie all’associazione in IXPA, network costituito da 23 società leader nel Temporary Management nei 5 continenti.

Il marchio scelto per la nuova società è Contract Manager e saranno mantenute le due storiche sedi operative di Milano e Vimercate.

In concomitanza con la fusione delle due società è stato rinnovato il sito aziendale https://www.contractmanager.it/.

Domenico Costa, Presidente di Contract Manager: “Per meglio cogliere le grandi opportunità offerte da un mercato in forte sviluppo, con tassi di crescita ormai stabilmente a doppia cifra, abbiamo ritenuto opportuno avviare un processo di consolidamento e aggregazione tra due grandi realtà del settore: la nuova alleanza permette di posizionarci con forza come leader del settore e fornire una gamma di servizi ancora più articolata ai nostri clienti, grazie alle sinergie, alle relazioni tra i partner, a un database di oltre 10.000 manager esperti e alla forte presenza internazionale”.

Cesare Tocchio Vicepresidente di Contract Manager: “Il temporary management è un servizio prezioso per i fondi di Private Equity, sia nella fase di pre-investimento con gli Operating Partener che nella fase di post investimento con Integration Manager, CFO e Operations Manager. Grazie alla velocità di attivazione del servizio riusciamo a collocare in azienda risorse manageriali di grande competenza ed esperienza in pochi giorni e con la massima flessibilità contrattuale.”

Aldeghi, Amministratore Delegato di Contract Manager: “Contract Manager e TIM Management sono due società storiche, leader di settore, accomunate dalla stessa passione per il temporary management ma complementari in termini di portfolio clienti. La loro unione consente di offrire a tutte le aziende una gamma completa di servizi di temporary management e ai manager una concreta possibilità di impiegare la loro esperienza e professionalità in progetti stimolanti e complessi. La nostra professionalità, maturata in oltre 35 anni di lavoro, ci consente di portare, velocemente, risultati misurabili e duraturi a chiunque si affidi a noi.”

Contract Manager s.r.l. è stata fondata a Milano nel 1989 per dare una risposta nuova e originale ai problemi manageriali delle aziende attraverso manager di grande esperienza e operatività.

L’idea di gestire aziende a tempo venne ad Angelo Vergani, allora Direttore Generale di CAST (Centro Analisi Strategiche s.r.l. di Milano), una società di consulenza di direzione creata da alcuni professori dell’Università Bocconi, che nel 1989 ha fondato Contract Manager s.r.l., contribuendo da vero pioniere a far nascere un nuovo settore professionale in Italia: il temporary management.

La dedizione, il confronto continuo col mercato, la costituzione nel 1994 di un network europeo di temporary management TMG – Transition Management Group, l’esperienza di diverse centinaia di casi, la voglia di migliorare, la passione per il management e tanto lavoro hanno creato una cultura aziendale forte, un team di management affiatato e contribuito a costruire una delle realtà di riferimento nel settore del temporary management.

Contract Manager offre alle imprese un metodo proprietario di analisi-diagnosi aziendale, una rete con oltre 7500 profili manageriali selezionati e organizzati in un sistema di archiviazione, selezione e ricerca del manager molto articolato ed efficace.

Contract Manager è parte di IXPA, Global Executive Solutions, network costituito da 19 società leader nell’Interim Management operanti in 29 paesi, con l’obiettivo di fornire un efficiente servizio transnazionale ai propri Clienti.

TIM Managment è la prima società di Interim Management in Italia, fondata nel 1987 a Milano, offre supporto manageriale alle aziende, nelle fasi di ristrutturazione e in quelle di crescita e sviluppo, in Italia e all’estero.

Gli elementi fondamentali su cui si poggia l’attività di TIM Management sono una struttura di partner composta da executives con ampia esperienza nei settori più importanti e una rete di manager esterni con alta seniority (oltre 3000 profili).

TIM Management ha un’ampia esperienza nella gestione di interventi di:

Ristrutturazione industriale e finanziaria in aziende in difficoltà (sia in bonis che attraverso procedure concorsuali).

Servizi per i Private Equity.

Gestione di momenti di alta discontinuità aziendale: integrazione post acquisizione, internazionalizzazione, ecc.

Contatti

https://www.contractmanager.it/

Linkedin https://www.linkedin.com/company/contractmanager/