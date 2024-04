Dent.AL. Education Center: ad Allumiere il centro innovativo per la formazione professionale sull’implantologia avanzata e non solo

22 Aprile 2024

(Adnkronos) – Giornate chirurgiche full day, masterclass semestrali oppure workshop di uno o due giorni. È una sorta di “training center”, dove poter perfezionare le proprie conoscenze in implantologia, protesi e altre tecniche chirurgiche.

Civitavecchia, 22 aprile 2024. Negli ultimi anni le attrezzature all’avanguardia e le strumentazioni digitali hanno radicalmente cambiato il modo di fare odontoiatria. Grazie alla dotazione di tecnologie elettromedicali di ultima generazione è possibile condurre in maniera completa, più rapida e più precisa anche casi molto complessi. Per gestire queste strumentazioni mediche è fondamentale, però, avvalersi di una formazione professionale. Dal 2018 è attivo ad Allumiere (Roma) il Dent.AL. Education Center, annesso alla clinica Dent.AL. del dr. Claudio Mocci e della dr.ssa Giuliana Pascarella. Si tratta di una struttura polifunzionale, attrezzata di video-proiettore e collegamento audio-video con le sale operatorie dello studio, in cui diverse importanti aziende del settore implantologico convogliano i loro clienti del Lazio e regioni limitrofe per formazione specialistica sui loro prodotti o apparecchiature. “Il centro – spiega il dr. Claudio Mocci – è diventato una sorta di “training center”, dove i colleghi più o meno esperti in implantologia, protesi e altre tecniche chirurgiche, possono perfezionarsi, confrontandosi sia con me che con i collaboratori interni ed esterni allo studio”.

Affianco agli webinar, registrati e trasmessi ai partecipanti per le parti teoriche, i corsi si compongono di veri e propri workshop in cui possono essere testate apparecchiature e provate su simulatore le più peculiari tecniche odontoiatriche. Tramite collegamento in video-diretta, è possibile assistere ad interventi chirurgici, che vengono poi analizzati nel briefing finale. La video-registrazione viene inviata ai partecipanti insieme ad altro materiale didattico. Negli anni questa attività formativa si è particolarmente perfezionata. “Amo definirla ‘metodica TIP’ ovvero ‘Theory Into Practice’ – spiega il dr. Mocci – proprio perché dalla visione e assistenza diretta delle procedure pratiche si evincono i concetti tecnici e scientifici che vengono poi illustrati e spiegati nelle sessioni teoriche”.

Gli apprezzamenti sul centro vengono dagli stessi partecipanti, in particolare il rapporto ottimale tra relatore e numero di partecipanti. “Normalmente i corsi che frequentiamo sono iper affollati – conferma uno dei medici partecipanti al corso – e non c’è modo di porre domande o avere il giusto tempo per approfondimenti di varia natura. Invece con il dr. Mocci il numero massimo di partecipanti è di otto persone e ciò rende più fruttuoso l’apprendimento, oltre che conferire al corso un’atmosfera più amichevole”.

Punto di forza dei corsi Dent.AL. Education è anche la costante pubblicazione di post sul gruppo Whatsapp che ogni volta viene creato per gestire, tra un incontro e l’altro, tematiche extra, richieste di delucidazioni e piccoli gruppi di discussione circa le nozioni spiegate e apprese. “L’attività didattica mi ha sempre stimolato – ammette il dr. Mocci – e sebbene il lavoro in studio sia la stragrande maggioranza della mia attività professionale, trovo molto gratificante eseguire presso la nostra struttura questi corsi di formazione, perché mantengono viva la passione e l’interesse per le tematiche che svolgo. Oltremodo permettono di creare per tutti un momento di confronto, discussione e condivisione, che sono la chiave per l’eccellenza”.

I corsi del Dent.AL. Education Center sono di varia natura: giornate chirurgiche full day, con formazione 1-to-1 per i colleghi che esigono una formazione personalizzata e in modalità full-immersion; masterclass semestrali, in cui il percorso teorico-pratico si snoda in 3-4 weekend distribuiti su sei mesi, intervallati da webinar. Ed infine corsi workshop di uno o due giorni per l’acquisizione di competenze tecniche su procedure cliniche per talune attrezzature o informatiche, per la gestione di software e metodiche digitali ormai fondamentali nella pratica clinica odontoiatrica.

•CONTATTI: education@dent-al.com