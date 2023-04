D’Odorico (CleverConnect), ‘è fondamentale il racconto dell’azienda’

Aprile 27, 2023

Roma, 27 apr. (Adnkronos/Labitalia) – “Tutte le aziende hanno capito l’importanza del raccontarsi. Il primo passaggio è che l’employer branding non è responsabilità solo dell’azienda ma che la persone che lavorano con te lo fanno perchè stanno bene nell’azienda e gli hai dato degli strumenti. Un secondo concetto è legato alle esperienze che le persone fanno. Fare quindi un altro passaggio: dare un’esperienza al candidato che poi rispecchia valori e missione aziendale. Noi questa cosa oggi la facciamo”. Lo ha detto Dario D’Odorico, country manager CleverConnect, intervenendo al phygital talk di apertura dell’ ‘Employer branding forum 2023’, l’appuntamento del social recruiting e candidate experience di Comunicazione italiana in corso a Milano, e di cui Adnkronos è Main Media Partner.

L’evento si sta tenendo al Phyd, in modalità ‘phygital’, con speaker e ospiti in presenza e pubblico collegato in live streaming su comunicazioneitaliana.tv. Nel corso del convegno di apertura, dal titolo ‘Brand attrattivi per i job-seeker: perché il recruiting non può prescindere dall’employer branding’, D’Odorico ha sottolineato che “ci vuole autenticità, non possiamo fare comunicazione patinata, dobbiamo fare in modo che i nostri lavoratori raccontino la realtà”, ha concluso.