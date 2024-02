Durante (Sisal): “Nostra strategia è sviluppare cultura innovazione in azienda”

Febbraio 7, 2024

Roma, 7 feb. (Adnkronos/Labitalia) – “La strategia di innovazione di Sisal consiste nell’allocare le nostre risorse cercando di costruire e sviluppare una cultura dell’innovazione all’interno dell’azienda”. A dirlo oggi Francesco Durante, amministratore delegato di Sisal, intervenendo all’inaugurazione di ‘FutureS’, un ciclo di incontri voluti da Sisal per stimolare il confronto con gli attori chiave sui temi che delineano il futuro del Paese.

“Quando abbiamo deciso – afferma – di spostare il focus dell’azienda sul digitale abbiamo cercato di investire proprio nel digitale. Investire nel medio termine nella formazione digitale rendendola accessibile a tutti per essere attivi sul mercato del lavoro. Nel luogo termine è fondamentale collaborare con il mondo accademico, ad esempio come facciamo con il Politecnico di Torino, per creare competenze professionali richieste dal mercato del lavoro”.

“L’innovazione tecnologica – fa notare – è diventata pervasiva e la responsabilità dello sviluppo tecnologico sostenibile deve essere assunta dalle aziende. Anche avere le tecnologie accessibili è un tema importante da affrontare”.