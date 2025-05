Durigon: “Fatto tanto su sicurezza ma non basta, serve gioco di squadra”

30 Maggio 2025

Genova, 30 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “Complimenti ai consulenti del lavoro che come ogni anno fanno una grande manifestazione dove si parla di lavoro e soprattutto di sicurezza del lavoro. Questo è un governo che ha creato tante norme su questo tema, abbiamo aumentato gli ispettori del lavoro e anche le ispezioni sui luoghi di lavoro. Tutto ciò non basta perché oggettivamente sono ancora troppi i morti che noi abbiamo ogni giorno quindi dobbiamo far si anche che la cultura della sicurezza entri nelle aziende e nei lavoratori perché altrimenti non riusciremo a estirpare questo male”. Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, conversando con Adnkronos/Labitalia a margine della sedicesima edizione del Festival del lavoro in corso a Genova.

Secondo Durigon, “non c’è un soggetto unico che può determinare e salvaguardare quelle che è la sicurezza del lavoro”. “Questo è un gioco di squadra, è un gioco in cui tutti quanti dobbiamo sentirci parte in causa”, ha concluso.