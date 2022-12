Durigon: “No a gare con massimo ribasso nei servizi, qualità sia fondamentale”

Dicembre 14, 2022

Roma, 14 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Nei settori come questo in cui c’è stata sempre la gara al massimo ribasso si deve intervenire perché la qualità deve essere sempre fondamentale. Si deve cercare di dare la gara a chi darà la prestazione migliore, questo uno degli interventi da mettere in campo”. Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durugon, intervenendo alla seconda e conclusiva giornata della settima edizione di LiFE (Labour intensive Facility Event) presso il Grand Hotel Parco dei Principi a Roma, promosso da Confindustria servizi Hcfs, e che raccoglie, ogni anno, le più importanti imprese del comparto del facility management e dei servizi integrati in Italia.

“Questo settore ha negli appalti pubblici la sua grande leva e ogni volta deve dimostrare che è ‘innocente’. Vanno facilitate e rese più snelle le regole degli appalti, non dobbiamo dare fastidio a chi può dare lavoro. Le regole devono essere il più flessibile possibili, senza la burocrazia che le attanaglia ogni giorno”.

“Abbiamo ascoltato il grido d’allarme di questo settore – ha detto – e sarà fondamentale quindi vedere come inserire la revisione dei prezzi in questo settore, come anche su altri settori e sul Pnrr. Sarà fondamentale dar forza e gambe a questo settore inserendolo in questo contesto”.

