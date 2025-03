E-commerce, in 2024 export aziende italiane che vendono su Amazon raggiunge 3,8 mld

31 Marzo 2025

Roma, 31 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Amazon annuncia oggi che nel 2024 le imprese italiane che vendono sul suo negozio online hanno realizzato 3,8 miliardi di euro di vendite all’estero. L’annuncio si inserisce all’interno delle celebrazioni del 10° anniversario della vetrina Made in Italy di Amazon in occasione del lancio della quarta edizione dei Made in Italy Days. Anche quest’anno, dal 26 maggio al 2 giugno, Amazon darà vita a una speciale finestra promozionale dedicata ai prodotti Made in Italy in collaborazione con Agenzia Ice. I clienti Amazon negli Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Spagna, oltre all’Italia, potranno acquistare, a prezzi scontati, un’ampia selezione di prodotti dei marchi italiani più famosi e di migliaia di piccole e medie imprese (pmi).

Nata dalla volontà di promuovere l’eccellenza della creatività e del saper fare italiano, la vetrina Made in Italy di Amazon oggi supporta oltre 5.500 realtà italiane a vendere i propri articoli in undici Paesi del mondo. Sono più di 3 milioni i prodotti della vetrina Made in Italy messi a disposizione dei clienti a livello internazionale, di cui oltre 2 milioni nel solo Amazon.it, e 18 i percorsi regionali presenti all’interno della vetrina che ospitano le tipicità locali. Dal 2019, Amazon collabora con Agenzia Ice in 8 Paesi (Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia, Polonia, Paesi Bassi) per la realizzazione di un piano di promozione e sviluppo di queste aziende. L’accordo tra Agenzia Ice e Amazon ha coinvolto finora oltre 2.800 piccole e medie imprese e messo a disposizione dei clienti a livello internazionale più di 700.000 nuovi prodotti.

“Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche in vista della prossima Giornata nazionale del Made in Italy del 15 aprile, conferma il proprio impegno strategico nella valorizzazione della produzione italiana e delle nostre pmi, cuore pulsante dell’economia nazionale. Quest’anno abbiamo introdotto importanti misure normative e incentivi mirati, tra cui la nuova Legge annuale dedicata alle pmi, con strumenti specifici per favorire la crescita dimensionale, il passaggio generazionale e l’attrazione di investimenti nazionali ed esteri”, afferma Federico Eichberg, capo di Gabinetto del ministero delle Imprese e del Made in Italy. “Sul fronte della digitalizzazione e dell’internazionalizzazione, il Mimit sta lavorando intensamente, in costante raccordo con il ministero degli Affari esteri della Cooperazione internazionale, per creare un autentico ‘Sistema Paese’. Abbiamo avviato progetti specifici per accelerare la trasformazione digitale delle imprese e facilitare la loro proiezione sui mercati globali. In questo percorso, il partenariato pubblico-privato è essenziale e iniziative come quella di Amazon vanno pienamente in questo senso”, aggiunge.

“Dieci anni fa, lanciavamo la vetrina Made in Italy con circa 5.000 prodotti presenti nella sola sezione regionale dedicata alla Toscana; oggi, ne contiamo oltre 3 milioni messi a disposizione dei nostri clienti in 11 Paesi del mondo, con 18 percorsi regionali attivi. Siamo orgogliosi del percorso fatto fino ad oggi e di annunciare, in questa occasione, che la quarta edizione dei Made in Italy Days in collaborazione con Agenzia Ice si terrà dal 26 maggio al 2 giugno. Siamo certi che anche quest’anno l’iniziativa rappresenterà un forte impulso per l’export delle nostre aziende che, attraverso il nostro supporto, hanno raggiunto un totale di 3,8 miliardi di euro di vendite all’estero nel 2024”, dichiara Giorgio Busnelli, vp e Country Manager di Amazon Italia.

Le celebrazioni dei 10 anni della vetrina Made in Italy prevedono una serie di appuntamenti durante il corso dell’anno. Il 7 aprile, nel contesto del FuoriSalone 2025 di Milano e nella cornice di ‘The Amazing Plaza’, un’installazione a cura dello studio internazionale Mad nell’ambito della mostra-evento Interni Cre-Action, si terrà, presso l’Università degli studi di Milano, l’evento ‘Amazon Made in Italy Award – I volti dell’eccellenza italiana nell’e-commerce’, in cui verrà assegnato a 10 pmi, partner di vendita di Amazon, un riconoscimento per aver saputo cogliere in questi anni le opportunità del digitale e aver sviluppato la propria offerta a livello internazionale anche grazie alla vetrina Made in Italy. Questa iniziativa è riconosciuta dal ministero delle Imprese e del Made in Italy nell’ambito delle attività legate alla seconda edizione della Giornata nazionale del Made in Italy. Tra queste, anche una speciale sezione all’interno della vetrina Made in Italy dedicata al design italiano che sarà disponibile dal 7 al 17 aprile.

Inoltre, sempre in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, proprio oggi Amazon apre le porte dei suoi uffici di Milano, che si vestiranno del tricolore italiano per accogliere le imprese artefici delle eccellenze del nostro Paese. Durante il Made in Italy Open Office, le piccole e medie imprese italiane già presenti sui negozi online di Amazon parteciperanno a una sessione formativa esclusiva e interattiva.

“Sono approdata online su Amazon nel 2016, e negli anni il brand Remo Sartori ha acquisito un respiro internazionale. Oggi l’export costituisce quasi il 40% del fatturato complessivo aziendale. Di questo, il 70% sono ordini che dalla vetrina Made in Italy di Amazon raggiungono gli Stati Uniti, e il restante 30% provengono l’Europa con Germania e Francia come principali Paesi acquirenti. Ho deciso di approdare online perché non resistevo all’idea che una tradizione artigianale di oltre 40 anni potesse finire, a causa del calo della domanda di mercato, e della concorrenza”, riconosce Maria Antonietta Orlando, titolare di Remo Sartori, impresa familiare della provincia di Lecce, specializzata nella produzione di accessori in seta maschili, che prosegue: “Il digitale ha permesso al mio brand di approfittare di opportunità irripetibili: siamo stati contattati da alcune importanti aziende di moda e di produzione dello spettacolo per la produzione di articoli personalizzati. Le nostre cravatte sono volate persino ad Hollywood”.

“Nel 2011 come produttori di mobili abbiamo fatto una scommessa: puntare sulla vendita online in un momento in cui, il settore dell’arredamento era ancora legato alle logiche tradizionali di vendita. Investire nel digitale ha significato per noi affrontare sfide importanti, ma anche aprirci a opportunità straordinarie. Oggi, grazie a questa scelta, spediamo oltre diecimila prodotti ogni mese non solo in Italia, ma in oltre 35 Paesi in Europa e Nord America. Su Amazon le nostre vendite si distribuiscono principalmente tra Italia, Francia e Spagna per l’Europa e Stati Uniti per il Nord America. Da quando siamo presenti sulla vetrina Made in Italy (dal 2015) il nostro fatturato su Amazon aumenta in media del 10% all’anno circa”, racconta Ronny Gobbo, Ceo di Mobili Fiver.

“Il nostro percorso – aggiunge – è stato caratterizzato da una costante spinta all’innovazione: abbiamo investito in nuove tecnologie produttive, nel miglioramento del nostro sito e dello store su Amazon, e nella formazione costante dei nostri collaboratori. Maggiore crescita si traduce in maggiori opportunità lavorative: nel 2011 eravamo un team di 30 collaboratori, oggi siamo in 140, di cui 25 deputati ai canali digitali”.I 10 anni della vetrina Made in Italy segnano un traguardo importante per Amazon. L’impegno dell’azienda nei territori in cui opera e nell’economia del Paese è testimoniato anche dalle cifre degli investimenti dal 2010 ad oggi: oltre 20 miliardi di euro investiti, di cui 4 miliardi solo nel 2023, e 19.000 posti di lavoro a tempo indeterminato creati in Italia. Ad oggi, oltre 21.000 piccole e medie imprese italiane si sono inoltre affidate ad Amazon per vendere online. Per loro, Amazon si impegna ogni giorno a creare nuovi strumenti e servizi per aiutarle a cogliere tutti i vantaggi del canale digitale. Tra questi c’è anche Accelera con Amazon, il programma gratuito di formazione lanciato nel 2020 in collaborazione con partner istituzionali e aziende, pensato per fornire gli strumenti e le competenze necessarie per avviare una nuova attività online, o per potenziarne una già esistente.