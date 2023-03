E-Commerce, Marseglia (Amazon): “Servizi maggiori per essere ancora più vicini a famiglie italiane”

Marzo 29, 2023

Roma, 29 mar. (Adnkronos/Labitalia) – “Nei momenti di difficoltà, le persone tendono a scegliere le aziende di cui si fidano e che offrono il miglior rapporto qualità-prezzo. È quello che gli italiani hanno riscontrato nell’e-commerce e su cui noi siamo impegnati sin dal primo giorno: offrire prezzi bassi, un’ampia selezione di prodotti, consegne rapide e un servizio post-vendita efficiente. Per essere ancora più vicini alle famiglie italiane, abbiamo intensificato le iniziative promozionali lungo tutto l’anno e abbiamo aumentato la selezione dei prodotti disponibili con consegne veloci e senza costi aggiuntivi”. Così Mariangela Marseglia, country manager Italia e Spagna, Amazon, riguardo la survey realizzata da The European House Ambrosetti, in collaborazione con Amazon, dal titolo ‘Inflazione e e-commerce: abitudini e percezioni degli italiani’, presentata oggi presso la Sala Zuccari del Senato, a Palazzo Giustiniani, a Roma.

“Inoltre, nel solo 2021 abbiamo investito globalmente oltre 900 milioni di dollari e dedicato 12.000 persone, per far sì che il nostro negozio sia un luogo in cui i clienti possano continuare a fare acquisti con fiducia e dove il cliente sia sempre tutelato dalla garanzia dalla A alla Z. L’apprezzamento e la fiducia dei nostri clienti sono il risultato di un impegno costante e di investimenti che dal 2010 in Italia hanno superato i 12,6 miliardi di euro”, conclude.