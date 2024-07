E’ Luc Pénaud il nuovo Presidente di Manageritalia Liguria

4 Luglio 2024

Genova,4 luglio 2024 – Cambio al vertice per Manageritalia Liguria, sarà Luc Pénaud a guidare per i prossimi quattro anni gli oltre 2.700 manager e dirigenti privati attivi sul territorio ligure al posto di Monica Nolo. Un avvicendamento dovuto a seguito dell’elezione della stessa Nolo a una delle tre cariche di Vice Presidente Nazionale di Manageritalia avvenuta in occasione della 102° Assemblea Nazionale che si e svolta a Milano lo scorso 15 giugno con la partecipazione di oltre 400 delegati da tutta Italia.

“Ringrazio il Presidente Ballarè e tutti i colleghi che mi hanno sostenuto ed eletta a Vice Presidente nazione di Manageritalia” commenta Monica Nolo che prosegue: ”Un ruolo che mi impegno a rivestire con grande responsabilità. Per questo e per l’impossibilità di cumulare più cariche, nel Consiglio direttivo di ieri sera ho rassegnato le mie dimissioni da Presidente, restando comunque membro di quest’organo statutario. Al mio posto, Luc Pénaud che ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente per più mandati e che sono certa saprà guidare al meglio la nostra Associazione proseguendo in quel percorso che vede Manageritalia Liguria elemento attivo e proattivo nello sviluppo del nostro territorio grazie al dialogo e alla collaborazione continua con le istituzioni e tutti gli stekeholder”.

Lo scorso mese di maggio Monica Nolo era stata eletta, per il secondo mandato consecutivo, presidente di Manageritalia Liguria carica incompatibile con la nuova nomina.

“Ringrazio il Consiglio Direttivo di Manageritalia Liguria per la fiducia e la stima. Cercherò con tutto il Consiglio di proseguire nell’azione svolta da Monica Nolo che ringrazio per questi ultimi 6 anni passati al suo fianco e alla quale faccio gli auguri per il suo importante ruolo nazionale” queste le prime parole di Luc Pénaud, neo presidente di Manageritalia Liguria che prosegue: “I compiti che ci aspettano saranno molteplici e stimolanti. Centrale sarà l’ascolto dei nostri associati in un mondo in pieno cambiamento ma non meno importante sarà continuare il dialogo con le nuove generazioni, collaborando con le istituzioni scolastiche ed universitarie, per trasmettere loro i valori della managerialità. In fine un’attenzione particolare sarà rivolta alle situazioni di difficoltà della nostra società cercando di promuovere l’inclusione nell’ambito del lavoro”.

A eleggere Jean Luc Pénaud è stato il Consiglio direttivo di Manageritalia Liguria riunitosi ieri sera che ha inoltre riconfermato come Vice Presidenti Manageritalia Liguria: Dario Ballerini e Gianluca Frisone.

Jean Luc Pénaud, 66 anni genovese di origine francese, in oltre quattro decenni di attività professionale ha maturato una profonda e significativa conoscenza nelle relazioni sindacali e contrattuali essendo passato da quadro a dirigente e da executive professional e in fine imprenditore sempre nel campo delle spedizioni internazionali. Dal 2010 attivo nell’associazione ricoprendo la carica di consigliere prima e Vice Presidente di Manageritalia Liguria dal 2012 ad oggi.

MANAGERITALIA Liguria (www.manageritalia.it) – (Associazione ligure dirigenti, quadri ed executive professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) associa oltre 2.000 manager ai quali fornisce una vasta gamma di servizi: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa, assistenza sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero. L’Associazione Ligure, insieme ad altre 12 Associazioni dislocate sull’intero territorio nazionale e una dedicata agli executive professional, fa capo a MANAGERITALIA (Federazione nazionale dirigenti, quadri ed executive professional del terziario) la Federazione nazionale che associa oltre 41mila manager e rappresenta dal 1945 a livello contrattuale i dirigenti del terziario privato e dal 2003 associa anche quadri e professional.