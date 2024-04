Edilizia, assessore Maran: “Lavorare su grandi condomini per risultati sociali importanti”

18 Aprile 2024

Milano, 18 apr. – (Adnkronos) – “In un quadro di priorità, lavorare sui grandi condomini privati e pubblici delle aree metropolitane fornisce dei risultati ambientali molto importanti e dei risultati sociali ancora più importanti. C’è soprattutto bisogno di una struttura di accompagnamento pubblica che aiuti verso questo risultato e che produce benefici in tutti i due frangenti”. A dirlo è l’assessore Casa Piano Quartieri – Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, dal palco degli “Stati generali delle ingegnerie digitali”, l’evento organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano con l’obiettivo di analizzare il presente e definire una roadmap chiara per l’innovazione urbana. Per l’assessore “Anche l’Italia deve fare delle scelte in un’ottica di efficienza. Sarebbe interessante dare una prospettiva diversa alle Classe A del sistema di seconde case in un Paese che conta circa 9-10 milioni di case abbandonate o para-abbandonate”.