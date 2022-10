Energia, Stefania Craxi: ‘Agire subito, scostamento bilancio non sia tabù’

Ottobre 6, 2022

Bari, 6 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “Serve un intervento urgente per creare un fondo per sostenere in questo momento il sistema europeo davanti a questa crisi energetica. E il governo italiano non può in assenza di un rapido intervento europeo non intervenire immediatamente. Penso che anche ragionare su uno scostamento di bilancio non debba essere un tabù perchè noi rischiamo molto di più in termini di cassa integrazione tra qualche mese rispetto a uno scostamento di bilancio adesso. Certo serve un piano energetico nazionale e quanto prima un piano di rientro dal debito pubblico”. Così Stefania Craxi, presidente uscente della Commissione Esteri del Senato e già sottosegretario agli Esteri, conversando con Adnkronos/Labitalia a margine del congresso nazionale della Uiltec in corso a Bari, sulla crisi energetica.