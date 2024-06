Engineering e Atlantic innovator partner al Salesforce World Tour

17 Giugno 2024

Roma, 17 giu. (Adnkronos/Labitalia) – Engineering, leader nei processi di digitalizzazione per aziende e PA, e Atlantic Technologies, società del Gruppo e leader internazionale nell’implementazione di soluzioni enterprise e in particolare Salesforce, sono gli Innovator partner del Salesforce World Tour Milano, che si terrà il 18 giugno al MiCo, centro congressi di Milano. Questa edizione dell’evento più importante dell’anno per la Salesforce Community accompagnerà manager e innovatori alla scoperta delle novità portate dal digitale, e in particolare dai dati e dall’Intelligenza Artificiale, e di come queste impattino su ogni tipologia di business.

Fabio Momola, executive vice president engineering e ceo di Atlantic Technologies spiega: “Stiamo vivendo una fase storica in cui l’Intelligenza Artificiale e l’AI generativa si stanno dimostrando sempre di più i Tech Trend destinati a rimodellare i processi di business e organizzativi, generando notevoli vantaggi in termini di competitività e produzione. Sfruttando e mettendo a fattor comune le grandi expertise tecnologiche e consulenziali che ci caratterizzano, noi di Engineering e Atlantic Technologies facciamo in modo che l’AI diventi per le aziende il co-pilota in grado di potenziare l’uso dei dati. L’obiettivo è duplice: realizzare strategie di crescita e resilienza sempre più efficaci e creare nuovi e più coinvolgenti modelli di customer experience”.

Engineering e Atlantic Technologies condividono la propria esperienza e visione nella Break-out Sessionn (Room B4, Sala Brandy) “Il potenziale dei Dati e dell’AI per elevare la Customer Experience verso modelli sempre più personalizzati e coinvolgenti”. Moderati da Andrea Gattia, VP Crm Solutions, Atlantic Technologies, Simone Falasca, Responsabile Customer Transformation di Acea Energia, Debora Angeletti, Dirigente Unità di progetto di Telemedicina di Age.na.s e Giacomo Bisoffi, Senior Global Marketing Intelligence Manager di Dr. Schär, racconteranno come soluzioni componibili che sfruttano i vantaggi dell’Intelligenza Artificiale abilitino processi decisionali data driven, con cui rivoluzionare il rapporto quotidiano con i clienti e, nello stesso tempo, mettere a punto nuove strategie di medio-lungo termine.

Inoltre, all’interno della lounge firmata Engineering & Atlantic Technologies (Booth i1 – Area Innovator) gli specialisti delle due aziende mostreranno come ottenere il massimo valore, nel minor tempo possibile, dall’AI e dal CRM delle soluzioni realizzate con Salesforce.

In particolare: ‘Salesforce Einstein 1 Platform for Service’, integra l’intelligenza artificiale predittiva e generativa nei processi di customer service del CRM Salesforce; ‘Salesforce & EngGPT’, mplementa funzionalità avanzate di customer service usando l’intelligenza artificiale generativa grazie all’integrazione tra Salesforce Service Cloud e il motore LLM proprietario ‘EngGPT’; Marketing con CloudIA, ottimizza la gestione degli eventi aziendali.

Il content & segment creator, permette di raggruppare utenti in tempo reale, creare e inviare email personalizzate, scansionare biglietti da visita, registrare Lead e associarli a campagne per monitorare l’evento. Sempre all’interno della lounge sarà possibile interagire con un avatar di realtà virtuale che impara e cresce nel tempo, per testare un caso d’uso concreto ed innovativo in grado di illustrare cosa si può fare con l’intelligenza artificiale generativa.