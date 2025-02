Engineering, ecco nuova versione di EngGPT, evoluzione made in Italy

10 Febbraio 2025

Roma, 10 feb. (Adnkronos/Labitalia) – Engineering annuncia la nuova versione di EngGPT, il large language model (llm) proprietario che risponde in maniera sempre più puntuale e precisa alle esigenze di aziende e pubbliche amministrazioni attraverso un modello di private GenAi sicuro e conforme all’Ai Act. “EngGPT e la sua nuova versione rappresentano un importante tassello del nostro impegno nel supportare l’ecosistema dell’innovazione italiana e la trasformazione digitale del Paese. Guardiamo al futuro con la convinzione che l’Italia possa continuare a essere protagonista nel campo dell’Ai valorizzando al massimo il proprio potenziale”, dichiara Maximo Ibarra, ceo di Engineering, azienda leader nella digitalizzazione dei processi per aziende e pubblica amministrazione.

“Il nostro approccio unisce sinergicamente ricerca e business e mette in campo competenze tecnologiche e multidisciplinari, permettendoci di progettare una soluzione di intelligenza artificiale generativa all’avanguardia, capace di rispondere alle esigenze specifiche dei grandi player con cui collaboriamo, generando valore tangibile e sostenibile per il futuro di tutti”, spiega ancora.

Già adottato da numerose realtà che il Gruppo affianca nel processo di digitalizzazione, EngGpt evolve ora con una nuova architettura/modello in grado di migliorare ulteriormente l’accuratezza delle risposte, di cogliere le sottigliezze linguistiche, espressioni idiomatiche e i diversi contesti economico-sociali, industriali e normativi italiani. Un’ evoluzione, questa, che permette a Engineering di supportare realtà pubbliche e private nell’adozione di una GenAi che sa rispondere a specifici contesti e settori di utilizzo. Il progetto nasce nell’ambito dell’Icsc – centro nazionale di ricerca in high performance computing, big data and quantum computing, finanziato dai fondi Pnrr e di cui Engineering è uno dei fondatori e beneficia delle capacità computazionali di Cineca, eccellenza riconosciuta a livello italiano ed europeo per tecnologie del supercalcolo a supporto e sviluppo di applicazioni di frontiera.

Grazie alla capacità computazionale di Cineca, la nuova versione di EngGpt viene addestrata “from scratch” (da zero) con trilioni di token ottimizzati per il linguaggio italiano. Questo approccio garantisce un controllo totale sui dati utilizzati, così da ridurre il più possibile eventuali bias e assicurare un modello altamente accurato e sicuro, che rispetta i più alti standard di qualità e trasparenza, sempre più rispondente alle linee guide dell’Ai Act e in grado di creare un sistema di Intelligenza artificiale che tutela i diritti dei cittadini.

L’evoluzione di EngGpt, la cui fase di training è già stata avviata, si inserisce nella più ampia strategia del Gruppo guidato da Maximo Ibarra, che con oltre 30 milioni di euro investiti annualmente in ricerca e innovazione, continua a sviluppare soluzioni avanzate per la trasformazione digitale del Paese. EngGpt rappresenta il punto di incontro tra ricerca, know-how e business, e coniuga le competenze di un team multidisciplinare di circa 70 professionisti composto da data scientist, esperti giuridici, fisici, umanisti, neurolinguisti, legali, con la consapevolezza che la tecnologia, proprio perché ha impatti importanti sulla società, deve essere sempre gestita in modo ecosistemico, etico e mettendo in comune competenze diverse.

Engineering si occupa di intelligenza artificiale dal 1987, quando venne aperto il primo laboratorio sull’Ai: oggi nel centro di competenza sull’Ai lavorano più di 400 professionisti, supportando oltre 150 clienti tra aziende e pubbliche amministrazioni ad adottare e utilizzare appieno applicazioni di Ai, GenAi e data analytics. Inoltre, conta su un team di ricercatori che dal 2020 al 2025 ha sviluppato oltre 110 progetti di Ricerca Innovazione che hanno adottato tecnologie di Ai e advanced analytics, di cui circa 40 presentano un forte focus sull’Ai applicata a settori strategici quali energy, manifattura, pubblica amministrazione, sanità con un investimento complessivo nei cinque anni superiore a 32 milioni di euro.