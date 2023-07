Export, Musumeci: “Sfida è consentire a imprese di conquistare nuovi spazi mercato”

Luglio 3, 2023

Torino, 30 giu. – (Adnkronos) – “Noi abbiamo la necessità di accettare una sfida, quella che deve consentire alle imprese italiane di conquistare nuovi spazi di mercato all’estero e una nuova leadership, nella consapevolezza che la competizione cresce e si fa sempre più esigente. Il governo ha voluto istituire persino una delega con il Made in Italy proprio perché siamo convinti che il nostro paese debba e possa trovare ulteriori spazi con le sue imprese con una tradizione plurisecolare pur nella consapevolezza che servono ulteriori investimenti”. Così il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, in un messaggio alla pre summit della quinta edizione degli Stati Generali dell’Export, iniziativa promossa da Lorenzo Zurino, presidente del Forum Italiano dell’Export, in programma il 29 e 30 settembre ad Alba, nel cuneese.

“Le imprese hanno bisogno di adeguarsi a un mutato contesto, di essere sostenute – ha osservato il ministro – l’internazionalizzazione non deve essere solo un obiettivo ma una pratica diffusa. La politica è e deve essere ottimista. I dati degli ultimi due, tre anni ci danno ragione. L’Italia può diventare leader nei mercati internazionali. Il commercio con l’estero è un impegno che l’Italia segue ormai da 75 anni e io credo che ci siano tutti i numeri per potersi accreditare con capacità, qualità, l’ umiltà del dialogo e del confronto e con il sostegno del pubblico che non deve mai venire meno” “Credo – ha concluso- che questa edizione sarà quella del successo anche perché matura in una regione come il Piemonte che ha una solida tradizione industriale e imprenditoriale”.