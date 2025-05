Federlegnoarredo celebra 80 anni del ‘fare impresa’ a San Servolo Venezia

13 Maggio 2025

Venezia, 13 mag. (Adnkronos/Labitalia) – In occasione degli 80 anni dalla sua fondazione, FederlegnoArredo sceglie Venezia e l’isola di San Servolo per celebrare la propria storia e al contempo tracciare una visione condivisa sul futuro della filiera che rappresenta. Dal 22 al 24 maggio, l’isola si trasformerà in un laboratorio aperto, dove imprese associate, progettisti, ricercatori, giovani e cittadini si incontrano per parlare di sostenibilità, cultura del progetto e delle nuove sfide globali che attendono il settore. Tra i progetti speciali promossi dalla Federazione per l’occasione, spiccano il lancio di nuove iniziative digitali pensate per gli associati e l’emissione di un francobollo dedicato a FederlegnoArredo e all’eccellenza che rappresenta. Questo importante riconoscimento avrà luogo il 17 settembre a Roma e sarà anche il preludio a una mostra in programma presso Palazzo Piacentini, sede del Mimit – Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

“Era il 1945 – ricorda il presidente di FederlegnoArredo, Claudio Feltrin, annunciando il programma – quando alcuni lungimiranti imprenditori, fondarono la nostra Federazione. Quest’anno celebriamo un traguardo importante: 80 anni di storia di FederlegnoArredo che non coincidono soltanto con l’evoluzione della filiera legno-arredo che rappresentiamo, ma anche con un percorso di crescita, trasformazione e impegno collettivo al servizio del Paese e del suo sviluppo economico e sociale. Abbiamo deciso di condividere questo traguardo con i nostri associati con una tre giorni speciale sull’isola di San Servolo, un luogo simbolico e ricco di storia, tra impresa, design e cultura, per raccontare il presente e immaginare il futuro di una delle filiere chiave del Made in Italy. I nostri 80 anni di storia rappresentano una grande responsabilità, ma soprattutto un punto di partenza: un’occasione per condividere un nuovo impegno e una nuova visione con chi ogni giorno costruisce valore, cultura e futuro attraverso il fare impresa”.

22 maggio Green design days: la sostenibilità in primo piano. Giornata dedicata alla sostenibilità con l’avvio dei Green Design Days, il progetto di FederlegnoArredo rivolto a un pubblico ampio – addetti ai lavori e appassionati – per raccontare l’impegno della filiera legno-arredo nelle sue dimensioni ambientale, energetica, sociale ed economica. La mattinata sarà animata da workshop, talk e attivazioni culturali. I partecipanti potranno prendere parte a un’esplorazione sensibile delle “forze invisibili dell’acqua” con Angela Rui e Massimo Barbierato; approfondire le potenzialità dell’additive manufacturing con Designtech, Rodrigo Brenner (Furf) e Simona Arena (Puntozero). Nel pomeriggio alle 15 spazio alle aziende, che condivideranno buone pratiche in tema di sostenibilità attraverso le loro esperienze di progettazione, produzione, sviluppo di materiali o tecnologie, processi di efficientamento e percorsi di misurazione, coinvolgendo tecnici, reparti R&D, sustainability manager e designer. A seguire la proiezione in anteprima del documentario ‘Green over gray. Emilio Ambasz’ di Mattia Colombo e Francesca Molteni.

23 maggio Assemblea e visione strategica per la filiera. Venerdì sarà il cuore istituzionale dell’evento: al mattino si terranno le assemblee associative, mentre alle ore 15 prenderà il via l’Assemblea Generale di FederlegnoArredo, momento centrale di vita associativa, tanto più rilevante in un contesto economico e geopolitico complesso come quello attuale, in cui la capacità di farsi portavoce delle istanze del settore con gli stakeholder istituzionali diventa ancor più strategico. Alle 17.30 l’evento si aprirà al pubblico per celebrare 80 anni di storia della Federazione con lo sguardo rivolto al futuro. Apertura dei lavori con i saluti istituzionali, tra cui quelli del presidente di Confindustria Emanuele Orsini (in collegamento) in qualità di past president di FederlegnoArredo, a cui seguirà l’intervento di Carlo Bagnoli, Professore di Innovazione Strategica Università Ca’ Foscari e Founder VeniSIA, che guiderà una riflessione su intelligenza artificiale e trasformazioni strategiche nella filiera legno-arredo. Sarà l’occasione anche per affrontare i temi della sostenibilità con Simone Cason, amministratore unico della San Servolo Srl, e Mario Cucinella, Architect & Founder di Mca.

Alle 18.30 verrà infatti inaugurata l’opera ‘Un fiore a San Servolo’, un anfiteatro progettato da Cucinella e realizzato con tecniche e materiali innovativi, tra cui l’utilizzo di una stampante 3D: un gesto architettonico destinato a diventare uno spazio aperto per performance, incontri e attività artistiche. Il progetto è promosso da Vid-Venice innovation design, evento ideato da San Servolo srl, società in house della Città metropolitana di Venezia, e rientra in un più ampio piano di valorizzazione dell’isola. Ad aprire ufficialmente l’inaugurazione sarà l’attore Giancarlo Giannini, con un monologo dal vivo. Sabato 24 maggio sarà possibile visitare la Biennale di Architettura, in un itinerario tra innovazione culturale e ricerca progettuale.