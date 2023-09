Fiere: Apc, per 14° Salone del Camper bilancio oltre le aspettative

Settembre 19, 2023

Parma, 19 set. (Adnkronos/Labitalia) – Il Salone del Camper 2023 si è concluso domenica 17 settembre con risultati positivi, a conferma della continua crescita di interesse verso il turismo itinerante da parte dei viaggiatori italiani. Parola dell’Associazione produttori caravan e camper (Apc), co-organizzatore del Salone del Camper assieme a Fiere di Parma. Con più di 100.000 visitatori, tra appassionati, famiglie, giovani coppie, sportivi, amanti della natura e tanti amici a quattro zampe, 400 espositori e 600 modelli di camper presentati nei 5 padiglioni fieristici, il camper si afferma sempre di più come mezzo versatile e apprezzato da target differenti, uscendo dai confini della semplice vacanza e inoltrandosi nella vita quotidiana.

Il Salone del Camper 2023 ha confermato il trend positivo del settore sul piano industriale e turistico: nell’ultimo trimestre in Italia i dati immatricolativi dei camper nuovi sono saliti del +4,7% rispetto allo stesso periodo del 2022. La camper life rappresenta il simbolo dei viaggiatori di nuova generazione, che vivono il viaggio fuori dagli itinerari più battuti, per scoprire il mondo in totale libertà e flessibilità, senza rinunciare al lusso della propria casa.

L’evoluzione tecnologica, confermata dagli espositori del Salone che hanno presentato molte interessanti novità, ha favorito negli ultimi anni la fruizione sostenibile dei camper, il che contribuisce all’auspicabile destagionalizzazione e delocalizzazione dell’offerta turistica del nostro Paese. Il comparto camperistico è fondamentale motore di ripartenza del turismo internazionale, come ha confermato anche la ricerca presentata al Salone del Camper dal Met, Master di economia e management del turismo dell’Università Bocconi di Milano.

L’Italia, premiata a luglio 2023 dal Daily Telegraph come migliore destinazione turistica europea in questo settore, potrebbe guidare questo trend, agendo sia sulla leva della produzione di veicoli che su quello della promozione di destinazione.

Altri primati della 14ma edizione del Salone del Camper sono stati la presenza di ben 8 regioni italiane – Toscana, Calabria, Marche, Sicilia, Abruzzo, Molise, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna – oltre ad alcuni paesi stranieri, tra cui Croazia e Slovenia, per la prima volta presenti in una fiera B2C.

“Siamo soddisfatti che così tanti visitatori abbiano potuto toccare con mano che camper e caravan sono ormai suites viaggianti, ad altissimo livello di comfort. Ciò dimostra che il camper è uno strumento sempre più apprezzato anche in Italia, per fruire del proprio tempo libero in tutte le stagioni ed in totale comfort. E non solo per le vacanze”, ha dichiarato in chiusura Simone Niccolai, presidente Apc.