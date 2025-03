Fiere: Casaidea, in mostra artigianato innovazione e qualità made in Italy

14 Marzo 2025

Roma, 14 mar. (Labitalia) – La primavera è alle porte e c’è voglia di rinnovare l’abitare e di vivere la bella stagione. Per scoprire le nuove tendenze e trovare idee per spazi interni ed esterni torna alla Fiera di Roma, dal 22 al 30 marzo, Casaidea, la manifestazione organizzata da Moa società cooperativa che quest’anno festeggia la sua 50a edizione. Un appuntamento fieristico – con ingresso aperto al pubblico e gratuito per tutta la durata della manifestazione – atteso dalle migliaia di visitatori che potranno scoprire in nove giorni anteprime e novità altamente qualificate e specializzate oltre a ricevere assistenza dei professionisti del settore per diversi servizi, come la consulenza gratuita sulla progettazione di interni.

Eccellenza, creatività e genialità che guardano al futuro attingendo alla cultura della nostra tradizione: accanto alle migliori proposte delle aziende presenti anche soluzioni di artigianato di qualità negli stand di Regione Lazio e Camera di commercio di Roma, presenti a questa edizione con una collettiva di più di 60 imprese.

All’interno delle mura domestiche parole chiave sono comfort e design che riflettono lo stile personale di chi abita la casa, creando ambienti funzionali e di carattere. Alta è l’attenzione alla sostenibilità, con una crescita dell’utilizzo di materiali eco-friendly e riciclabili, fibre naturali e ceramiche a basso impatto ambientale. Di tendenza tonalità naturali – come terracotta, argilla, verde salvia od oliva – abbinati a neutri come beige e grigio chiaro, ma crescono anche i colori gioiello e nuance preziose che richiamano le pietre come il verde smeraldo, il blu zaffiro e il viola ametista. Nell’arredo esterno le soluzioni outdoor si fondono con la natura, dando vita a un’oasi di pace e benessere, con sedute ergonomiche e spazi relax ben definiti. Prevalgono i colori naturali e terrosi che creano armonia con il paesaggio circostante.

L’eccellenza artigianale e la cura del dettaglio trovano massima espressione attraverso una selezione di materiali pregiati come ceramiche esclusive, raffinate finiture bronzo e cristalli che diventano gli interpreti delle eclettiche proposte in un’ottica di total look e tailor made. Interpretano le nuove tendenze dell’abitare contemporaneo le novità di Riflessi che presenta a Casaidea 2025 la madia Cross a 4 ante, dallo stile vagamente retrò riletto in chiave moderna attraverso linee morbide e finiture sofisticate. Questo modello vanta una struttura realizzata interamente in legno Rovere Coke termotrattato con angoli smussati e un top in specchio bronzato.

Le ante in vetro con apertura in battuta conferiscono leggerezza alla composizione, mentre l’illuminazione interna a led aggiunge un tocco di eleganza alla funzionalità della madia. Presenti anche gli iconici tavoli con due modelli esclusivi che incarnano il perfetto equilibrio tra innovazione stilistica e lavorazioni artigianali: ha il piano a botte in cristallo bronzato e nuova base in bronzo il tavolo Shangai allungabile, il cui basamento è caratterizzato da un gioco di intrecci geometrici, mentre piano fisso a botte in ceramica su base in metallo bronzo per il tavolo Enea, una vera celebrazione del design, dove materiali e forme si incontrano in un’armonia perfetta.

Mobili dalla matericità scultorea che donano una sensazione di movimento e solidità al tempo stesso, diventando protagonisti indiscussi della stanza. Ampliano gli ambienti dando un tocco di design specchi che sembrano opere d’arte, con cornice in metallo verniciato bronzo, un’ottima soluzione per chi cerca un tocco di raffinatezza e sobria eleganza. Per donare leggerezza anche agli spazi più piccoli sono ideali le soluzioni in Plexiglass trasparente 100% estratto da polimero vergine con elementi in tecnodesign, proposte a Casaidea da Artebagno: da appendiabiti di design a tavolini, fino ad accessori per il bagno, sono tutti realizzati in plexiglass Pmma da polimero vergine, un materiale atossico, ipoallergico, inodore ed antibatterico e riciclabile al 100%. Luminosità e brillantezza garantita nel tempo.

L’accostamento di superfici materiche, così comuni in natura, diventa sempre più presente negli arredi: è il caso delle soluzioni da interni ed esterni realizzati in pietra vulcanica e lavica, materiale pressoché indistruttibile, che viene dipinta per dare un tocco di colore e di personalizzazione davvero originale sotto forma di tavoli, pannelli decorativi, specchiere, lavandini, pareti doccia, pavimenti, dal sapore classico al contemporaneo. Una soluzione di arredo in mostra a Casaidea 2025 con Domiziani, dalla componente artistica, quasi pittorica, che dona carattere all’ambiente.

Presente alla 50a edizione anche Ceramica cuore che vanta esperienza e maestria nella lavorazione di piani in pietra lavica e peperino decorati a mano: per la realizzazione di un prodotto, la pietra lavica viene prima tagliata e sagomata a dimensione scelta, successivamente viene smaltata, decorata a mano e infine infornata a 950 gradi. Il ciclo di cottura nei forni impiega oltre 24 ore ed è grazie a questo procedimento che lo smalto decorato fonde con la pietra, unificando il tutto. Il risultato finale è un prodotto di altro pregio artistico con caratteristiche uniche nel suo genere, che può essere utilizzato per realizzare tavoli, piani cucina, rivestimenti e pannelli anche adatti al calpestio, per cui si può utilizzare la pietra lavica dell’Etna e la pietra vulcanica del Lazio, detta anche peperino.

Una bellezza unica e duratura nel tempo, pressoché eterna. Decorazioni Aurora porta alla Fiera di Roma un nuovo progetto nel campo dei tavoli da giardino con il Neolith, un prodotto innovativo e brevettato caratterizzato da un impasto di porcellana leggerissimo con stampe ceramiche. Una soluzione ecosostenibile che presenta caratteristiche di adattabilità eccezionali, che può essere decorato e abbellito anche grazie ad una fusione di colori a mano libera.

Rilassarsi da soli o in compagnia, ascoltando della buona musica, godendo del design di valvole vintage a vista, per un suono che è un’opera d’arte funzionale. Horgonic propone un oggetto di arredamento ‘ecclettico’, un amplificatore audio ad alta fedeltà realizzato con tubi termoionici, riportando in uso un sistema di cablaggio con ancoraggio in aria, usato negli anni ’50. Unendo passato e presente, il dispositivo è realizzato con tecnologia vintage (elettronica del passato recuperata e valorizzata) a cui è stato aggiunta connettività wireless, permettendo l’ascolto di musica ad alta fedeltà anche con configurazioni multiroom, controllabili da una semplice app.

Racchiusi in una cornice dorata (come un’opera d’arte) o all’interno di forme e materiali con caratteristiche acustiche di qualità: belli da ascoltare e semplici da usare, i nuovi sistemi audio in mostra a Casaidea sono una linea di arte in ceramica integrata con amplificatori digitali di estrema potenza (da interni ed esterni), un progetto nato grazie alla creatività dei distretti storici del Lazio, che apre la strada a collaborazioni tra artisti di questa lavorazione artigianale e cultori delle tecnologie audio digitali. Innovazione, arte e bellezza.

Per regalarsi dei momenti di puro benessere, la ricerca di materiali innovativi porta il relax nelle proprie abitazioni con la Spa idromassaggio portatile che può essere istallata ovunque anche in casa, senza alcuna preparazione preventiva, dalla sala wellness al terrazzo. La struttura interna delle mini piscine Softub è realizzata in Polybond, un materiale molto leggero e ad alto potere isolante che mantiene il calore all’interno della vasca, abbattendo il consumo di energia elettrica, mentre il rivestimento è in Leathertex, un vinile estremamente resistente a prova di intemperie. A completare il senso di benessere, l’illuminazione a led che crea giochi di luce e atmosfera e il nuovo bordo realizzato in alluminio e teak.