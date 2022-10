Fiere: dal 13 al 15 ottobre il benessere torna a Roma con Welfair

Ottobre 11, 2022

Roma, 11 ott. (Labitalia) – Come vivere più a lungo e in buona salute? Il quesito centrale per le società di tutti i tempi, e ancora di più oggi, epoca storica in cui i dati demografici confermano il costante incremento della vita media della popolazione italiana. È sempre più evidente che la longevità accompagnata dal benessere non è solo questione di dna, ma di un combinato disposto di molteplici fattori sui quali le nostre scelte di vita giocano un ruolo fondamentale. È proprio questo il tema trasversale a tutti gli appuntamenti di Welfair, la manifestazione di Fiera Roma dedicata alla salute attraverso l’analisi dei principali aspetti dello stato fisico, mentale e sociale della persona.

Questi i temi che verranno trattati nel corso della tavola rotonda ‘Longevità, Qualità della vita e Nuove tecnologie’ il prossimo 13 ottobre, presso il padiglione 10 del polo fieristico della Capitale, dalle ore 15:30 alle ore 16:45. L’appuntamento sarà anche occasione per introdurre argomenti, protagonisti e contenuti dell’edizione 2023 della manifestazione, che sarà a Fiera Roma dal 9 all’11 febbraio.

Moderati dal Professore di Nutrizione Clinica e studioso di longevità Giovanni Scapagnini, prendono la parola i medici e docenti universitari Valter Santilli, Giovanni Spera, Pier Antonio Bacci, il biotecnologo Gianluca Testa, il neurofarmacologo Vincenzo Sorrenti.

Segue, dalle 17 alle 18.30, un tavolo tecnico – introdotto dal Presidente della VII Commissione del Consiglio regionale del Lazio Rodolfo Lena e dal Professore Ordinario in Medicina Fisica e Riabilitativa presso l’Università Sapienza di Roma Valter Santilli – sul progetto riabilitativo individuale e l’assistenza protesica, con particolare riferimento allo scenario erogativo della Regione Lazio. Il 14 e 15 ottobre, sempre nella cornice di Welfair, ha luogo in Fiera Roma il congresso Rome Rehabilitation, appuntamento ormai alla sua ventesima edizione, dedicato agli operatori del settore riabilitazione: medici, specializzandi, allievi infermieri, fisioterapisti, tecnici ortopedici, terapisti occupazionali. Per gli oltre mille iscritti all’intenso programma di informazione, aggiornamento e formazione Ecm, è previsto il saluto di benvenuto del giornalista Franco di Mare e del poeta Mogol, personalità da sempre sensibili ai temi della comunicazione e della prevenzione.

Gli argomenti trattati sono la prevenzione come inizio del percorso di cura; gli stili di vita da adottare a garanzia del massimo benessere possibile di sistema nervoso, muscolo-scheletrico, cardio-vascolare e metabolico e dunque della persona nel suo complesso; le politiche sociali e sanitarie più atte a promuovere e tutelare lo star bene della popolazione.

Durante la tre giorni di lavoro, grazie al supporto di Regione Lazio, per il tramite del soggetto attuatore Lazio Innova, e Camera di Commercio di Roma, è presente in Fiera una collettiva di aziende, start up e professionisti del Lazio, realtà regionali di eccellenza nel settore Life Science, con particolare riferimento a riabilitazione, specialità ortopediche, terapie avanzate utilizzate ai fini della medicina rigenerativa e riparativa, telemedicina, biomedicale, big data e digital health, alimentazione funzionale e nutraceutica, farmaceutico, bioscienze e neuroscienze. Per loro è prevista una programmazione di appuntamenti con buyer selezionati e incontri one-to-one.