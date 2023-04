Fiere: Learning technologies, a Londra gli ologrammi di Media Engineering

Aprile 26, 2023

Roma, 26 apr. (Labitalia) – “La necessità continua di formarsi, la possibilità di farlo da remoto e l’accessibilità dell’apprendimento a distanza hanno reso l’e-learning uno dei settori più futuribili in assoluto. Accompagnarlo verso un’integrazione tecnologica sempre più avanzata è l’obiettivo di Learning technologies, la principale fiera dedicata all’apprendimento a distanza in ambito lavorativo e che si svolgerà a Londra il 3 e 4 maggio 2023. Noi di Media Engineering saremo presenti con uno stand tra olografia, realtà aumenta e virtuale e robot”.

A dirlo all’Adnkronos/Labitalia è Antonio Franzese, co-founder e ceo di Media Engineering, società romana che affianca al proprio know-how ingegneristico, creatività e multimedialità proprio per rispondere alle nuove esigenze delle imprese.

“L‘industria dell’e-learning in Italia – spiega Franzese – vale già oggi 19 miliardi di euro e rappresenta un’innovazione chiave nell’ambito della formazione aziendale e professionale. Tra gli oltre 200 espositori internazionali, saremo presenti alla fiera di Londra con uno stand insieme al nostro partner di Londra ARuVR, con il quale presenteremo un esempio di integrazione tra realtà virtuale, aumentata e olografia. Per garantire un forte effetto scenico, i visitatori saranno accolti da ‘Titan The Robot’, la star del programma Britain’s Got Talent che offrirà la sua incredibile performance direttamente nel nostro stand futuristico, il quale sarà dotato di tecnologie olografiche, di realtà virtuale ed aumentata”.

A raccontare le soluzioni innovative dell’impresa sarà un avatar affiancato da altre singole unità olografiche posizionate nella parte alta dello spazio espositivo, così da mostrare le potenzialità delle tecnologie per e-learning.

“Con le nostre nuove realizzazioni – sottolinea Antonio Franzese – vogliamo far capire come dalla realtà virtuale si possa materializzare, in maniera realistica, ciò che si vede come ologramma. Dal virtuale all’olografia, il nostro obiettivo è mettere in mostra l’integrazione tra questi due mondi e dimostrare come possano interagire tra loro per rendere più efficace il training”.

“La parola d’ordine che abbiamo in mente per questa importantissima esposizione internazionale è immersività”, conclude il ceo di Media Engineering.