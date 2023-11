Fiere, Panama tra le novità di Artigiano in fiera 2023

Novembre 29, 2023

Milano, 29 nov. (Adnkronos/Labitalia) – Panama, uno dei nuovi Paesi al debutto nella ventisettesima edizione della manifestazione in programma dal 2 al 10 dicembre a Fiera Milano (Rho). La partecipazione è resa possibile da Propanama, l’Autorità per l’Attrazione degli Investimenti e Promozione delle Esportazioni di Panama, che promuove le esportazioni del Paese sui mercati internazionali, sviluppando strategie per attrarre investimenti e contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese.

Panama sarà presente in Artigiano in Fiera con un gruppo di aziende artigiane specializzate negli accessori moda, nel tessile, nella pittura e nella produzione del caffè. Le cinque realtà panamensi partecipanti saranno: Molas De Mi Panamá, Sasha Barzdyka, Café Alba, Michelle Ferrer e Sharon Him Art, che avranno la possibilità di interagire con il pubblico italiano e con altri artigiani provenienti dall’Europa e dal mondo, per scoprire prodotti innovativi che raccontano storie uniche dei loro territori d’origine.

Un ottimo terreno di confronto che consentirà di arricchire il proprio bagaglio artigianale grazie al confronto tra culture e metodi di lavorazione diversi e che permetterà anche ai piccoli artigiani panamensi di far conoscere le proprie creazioni ed opere al di fuori dal loro Paese.

SASHA BARZDYKA – Sasha Barzdyka fin da piccola amava dipingere e creare oggetti a mano. Nel 2008 è arrivata dalla Bielorussia a Panama con lo status di rifugiata con la sua famiglia in cerca di un futuro migliore. L’amore per l’arte è diventato per Sasha un luogo sicuro in cui creare e farsi ispirare dal calore della cultura e del folklore panamense. Nel 2010 nasce il suo marchio personale fatto di pezzi esclusivi che raccontano storie e colpiscono per ogni dettaglio lavorato a mano. La responsabilità sociale dell’impresa è creare esperienze uniche ed esclusive e dare potere alle donne che le seguono. I capi sono personalizzati, dipinti a mano su tessuto, calzature e opere d’arte. In questo percorso da imprenditrice ha scoperto la formula per creare prodotti unici che abbiano un’anima e una voce. Grazie alle sue opere la giovane artigiana si dedica anche ad aiutare le donne a creare o rinnovare le loro imprese in modo più consapevole e sostenibile nel lungo termine.

SHARON LUI ARTE – Sharon Lui è un’imprenditrice nella decorazione delle camerette da più di 25 anni. L’artigiana lavora con diverse tecniche di pittura mettendo in risalto le donne panamensi, sviluppando varie opere fatte a mano come borse, tessuti, sciarpe, portachiavi, calamite, tazze, legno, cassapanche.

CAFFE’ ALBA – L’azienda nasce grazie alla passione ineguagliabile di uomini e donne che selezionano meticolosamente il caffè per trasformarlo in una tazza indimenticabile. Caffè tostato e verde, classici e pregiati che bilanciano dolcezza e acidità. Ricardo Matiz Santos titolare dell’azienda ha cercato un giusto compromesso tra tradizione latinoamericana e nuove richieste del cliente, combinando qualità eccezionale con un approccio moderno che oggi il mercato richiede.

MOLAS DE MI PANAMA – Orlando Miguel Vega Solano è il titolare di Molas De Mi Panama che dal 2019 è tra i massimi esperti nell’arte tessile personalizzata, un marchio dedicato alla progettazione, produzione e commercializzazione del prodotto artigianale. La storia dietro ogni prodotto è quella di dare potere a più di 25 artigiani che lavorano a mano l’arte. Le produzioni di cucito e abbigliamento mettono in risalto la cultura di Panama attraverso borse, cuscini e accessori da cucina realizzati a mano per tutti i tipi di usi.

MICHELLE FERRER – Gioielleria artigianale di lusso che presenta gioielli creati da fibre metallizzate in cotone e fibre di viscosa, fibre naturali e sintetiche, metacrilato, resina, bronzo, fili, pietre semipreziose, cristalli austriaci e cechi, nichel free. Attraverso una produzione manuale cercano di creare gioielli che guardano all’ambientale e applicano i valori della sostenibilità. L’ obiettivo è diffondere pezzi che onorino l’artigianato, dando potere alla donna di oggi che si impegna a combinare stile e consapevolezza sociale e ambientale

Con 2.550 artigiani, 600 dei quali nuovi, provenienti da 846Paesi del mondo, Artigiano in Fiera si conferma la più grande rappresentazione di culture, la destinazione ideale per compiere un vero ‘giro del mondo in unico luogo’ alla scoperta di regali originali e prodotti unici e naturali. L’ingresso ad Artigiano in Fiera è gratuito: ogni visitatore può ottenere il proprio invito sul sito artigianoinfiera.it in pochi e semplici click. Ulteriori dettagli e aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale artigianoinfiera.it e sui canali social della manifestazione.