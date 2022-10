Fiere: Roma, a Blue Planet Economy Expoforum 2022 la formazione è protagonista

Ottobre 20, 2022

Roma, 20 ott. (Labitalia) – Occupa 920mila addetti, produce il 9,1% del valore aggiunto nazionale e al Sud supera l’11,2% del Pil: è la blue economy, capace di attivare complessivamente 136 miliardi di euro. Sono dedicati a fare luce sulle nuove professioni, carriere e opportunità di questo trasversale settore i workshop sulla formazione in programma oggi e domani nel corso di Blue Planet Economy Expoforum 2022, la manifestazione di Fiera Roma e Mar– Marine Activities and Research Association, fino a venerdì 21 ottobre presso i padiglioni di Fiera Roma. (La partecipazione è gratuita previa registrazione).

Nel programma dei workshop di oggi le testimonianze di rappresentanti di istituzioni pubbliche e private, mondo accademico e industriale sono state occasione per creare incontri, intravedere orizzonti comuni e individuare sinergie tra mondo della formazione e mondo del lavoro del settore. “La sostenibilità – ha sottolineato Laura Castellani, Direttore generale Fondazione Its Servizi alle Imprese, che ha coordinato gli appuntamenti dedicati alla formazione – è anche economia e persone. Passare dal paradigma dell’economia lineare a quella circolare non è necessariamente un costo ma può rivelarsi anche un’opportunità ed è fondamentale che i più giovani interiorizzino questa consapevolezza, affinché le nuove energie e competenze siano orientate alla sostenibilità e all’attenzione all’ ambiente”.

Durante i workshop sono stati consegnati i riconoscimenti di Blue Ambassador alle personalità che hanno dimostrato una particolare sensibilità ai principi della Blue Economy , soprattutto nell’ambito della formazione di nuove professioni. Tra i premiati, Stefano Dominella, Presidente della Sezione Moda, Design e Arredo di Unindustria, da sempre particolarmente attento alla moda ecosostenibile, e Federico Dossena, General Manager di Ecopneus, società consortile principale operatore italiano per la raccolta e il riciclo dei PFU-Pneumatici Fuori Uso (ne garantisce il corretto recupero di 200.000 tonnellate in media l’anno).

Dominella e Dossena hanno dato forma a una collaborazione tra creatività e tecnologia: per lo spettacolo “Favole di Moda”, nato da un’idea a cura di Stefano Dominella, a firma del poliedrico designer Guillermo Mariotto, sono stati plasmati con la gomma riciclata da Ecopneus, attraverso la tecnica dell’upcycling, abiti e copricapi ispirati alle fiabe di Hans Christian Andersen. A Fiera Roma sono in mostra, in occasione di Blue Planet Economy Expoforum 2022, quelli di “Scarpette Rosse” e “Il Soldatino di Stagno”.

Il workshop di domani – introdotto e coordinato da Stefano Landi, destination manager della Destination Management Organization dell’Alto Lazio Etruskey – approfondirà il tema del turismo sostenibile costiero, presentando, tra modelli e best practice nazionali e internazionali, il progetto di creazione di una Blue Route nazionale.

“Un documento – spiega il presidente dell’Associazione MAR e coorganizzatore di Blue Planet Economy Expoforum, Massimo Castellano – che nasce con l’obiettivo di essere una piattaforma progettuale e di servizio dove raccogliere le migliori esperienze già in atto o che si stanno sviluppando per valorizzare le eccellenze del patrimonio culturale del mare, della costa, della terra e delle aree sommerse, nell’ambizione di creare un sistema nazionale, nel contesto euromediterraneo, che rafforzi una “Blue Economy Territoriale” dove fare interagire Istituzioni, Associazioni, Imprese e Comunità Locali”.