Fiere, tutto pronto a Parma per Salone del Camper: 300 espositori e 600 veicoli ricreazionali

6 Settembre 2024

Parma, 6 set. (Labitalia) – Al via, da sabato 14 a domenica 22 settembre, presso Fiere di Parma, il Salone del Camper, giunto alla sua 15ma edizione. La manifestazione è organizzata da Fiere di Parma e da Apc – Associazione Produttori Caravan e Camper, e beneficia del patrocinio del ministero del Turismo e del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La kermesse del caravanning, che negli ultimi anni ha superato i centomila visitatori, attestandosi così al secondo posto in Europa per numero di visitatori tra le fiere specializzate, è dedicata a tutti coloro che amano il turismo itinerante, open air, la gastronomia e le attività outdoor.

Oltre al focus Camper e Caravan, con più di 300 espositori e oltre 600 veicoli ricreazionali esposti da produttori italiani ed europei il Salone del Camper propone altre 3 sezioni complementari: ‘Percorsi e Mete’, dedicata all’offerta turistica e alla scoperta di nuove destinazioni attraverso guide e proposte editoriali; l”Area Shopping’, per l’acquisto di prodotti adatti a spazi ridotti; l’area ‘Accessori’, una mini-fiera dedicata a tutto l’occorrente per i viaggi in camper, caravan e per la vita outdoor, sempre più ricca di proposte innovative e di tendenza.

Quest’anno il Salone del Camper cade in un momento favorevole e di crescita per il settore caravanning, fattore particolarmente importante anche per l’industria italiana del camper. L’Italia è infatti il terzo produttore di camper in Europa dopo Germania e Francia. Il comparto industriale del caravanning ha fatturato lo scorso anno oltre 1 miliardo di euro di prodotti finiti. Rilevante anche la filiera della componentistica italiana che serve i produttori europei, oltre ovviamente i produttori nazionali. Gli addetti diretti e indiretti del comparto industriale in Italia sono stimati in oltre 8.000 unità a cui si aggiungono le numerose concessionarie che si occupano della distribuzione.

Le immatricolazioni di camper nuovi in Italia rappresentano una cartina di tornasole: nei primi sette mesi del 2024 le immatricolazioni di camper nuovi hanno fatto registrare una crescita del 22,22%. Le immatricolazioni di caravan hanno fatto registrare un aumento nei primi sette mesi dell’anno pari al 4,72%. Anche a livello europeo si registrano dati positivi: nel primo semestre 2024 le immatricolazioni di camper in Europa sono aumentate del 9,4%.

“Il settore del turismo all’aria aperta – afferma Daniela Santanchè, ministro del Turismo, che parteciperà al convegno inaugurale di sabato 14 settembre – rappresenta un asset strategico dell’offerta turistica italiana ed è in costante crescita. Siamo consapevoli della rilevanza di questo comparto all’interno dell’ecosistema turistico e, per questo motivo, stiamo sostenendo il suo sviluppo in modo tangibile. Non solo manteniamo un dialogo costante con le associazioni di categoria, ma stiamo anche intraprendendo azioni significative. Abbiamo infatti stanziato un fondo specifico per supportare questo settore e attualmente stiamo lavorando a un bando dedicato alle aree di sosta per camper, con l’obiettivo di colmare il gap rispetto agli altri paesi europei e di valorizzare ulteriormente l’enorme potenziale del turismo all’aria aperta, un ambito in cui l’Italia ha ancora molto da offrire”.

Anche per la 15ma edizione del Salone del Camper saranno in programmazione tantissime esperienze legate alle aree di intrattenimento, a partire da ‘Cucinare in Camper’, a cura dell‘Unione Ristoranti del Buon Ricordo, l’associazione di ristoranti che salvaguarda le tradizioni regionali italiane: a coordinare l’intera operazione sarà Luciano Spigaroli. Ricco anche il calendario di attività dedicate a bambini e ragazzi: dall’area ‘Kinderheim’, pensata per i più piccoli, gestita da operatori professionali specializzati, al ‘Villaggio dello Sport’ che offre una varietà di attività sportive promuovendo il divertimento e il benessere fisico. Non manca l’area dedicata agli ‘Amici a 4 Zampe’, in collaborazione con tecnici cinofili qualificati Enci.

Infine, alcuni tra i più importanti eventi: da quello inaugurale del 14 settembre, ‘Turismo e Turismi: il futuro del Plein Air’, con la presenza del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a quello di domenica 15 settembre, ‘L’Apprendista Camperista’, di Dado Martino, attore, comico, cabarettista, regista, con la grande passione del Camper che porta avanti con la sua community. E ancora ‘Turismo open air: come svilupparlo nel proprio territorio o per la propria impresa’, in programma sabato 20 settembre.

“Il Salone del Camper non è solo una vetrina per gli appassionati del plein air – sostiene Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma – ma è un volano per l’intero settore turistico. Una manifestazione indispensabile per i produttori dei mezzi ma anche per l’intera filiera, oltre che per gli appassionati, che qui trovano veicoli, accessori, innovazione, attrezzature, novità tecnologiche, destinazioni e idee. I numeri dell’edizione 2024 parlano di un settore in continua crescita: aumento di circa il 4% di veicoli, ben oltre 600 diversi modelli esposti, crescita di espositori, oltre 300, e una superficie complessiva di oltre 110.000 metri quadrati. Siamo una finestra su un futuro sempre più green e sostenibile – conclude Antonio Cellie – e anche i nostri investimenti vanno in questa direzione, con un piano di 20 milioni di euro destinato al restyling in ottica green dei quartieri, volto a migliorare le strutture e offrire un’esperienza ancora più coinvolgente e immersiva a espositori e visitatori durante manifestazioni di grande richiamo come il Salone del Camper”.

“Il turismo open air – spiega Gloria Oppici, brand Manager di Fiere di Parma – è sempre più trendy e anche in Italia sta vivendo un vero e proprio boom, con previsioni di oltre 56 milioni di presenze per questa estate non ancora conclusa, di cui oltre il 53% dall’estero. Sono numeri significativi confermati anche da un’indagine interna svolta a maggio-giugno 2024 su visitatori fidelizzati, che testimonia la trasversalità del fenomeno, una passione che diventa stile di vita e soddisfa tante diverse esigenze del turista: passione sportiva, attenzione alla sostenibilità, amore per la natura, curiosità enogastronomica, approfondimento culturale e soprattutto rigenerazione. Il Salone del Camper mette in scena tutte le declinazioni della vacanza esperienziale – conclude Gloria Oppici – e offre ai suoi tanti visitatori (oltre 100.000 nel 2023) l’occasione unica di vedere, provare oltre 600 diversi nuovi modelli di veicoli ricreazionali. Non è semplicemente una straordinaria esposizione, ma da 15 anni è l’appuntamento per il popolo dei viaggiatori”.

Il buon andamento del settore rispecchia il fatto che il turismo in camper è trendy. Non nel senso di una moda temporanea, ma nel senso che il caravanning interpreta un nuovo bisogno di vivere il proprio tempo libero in maniera lenta e individuale, senza la necessità di prenotare, partendo quando si vuole e cambiando meta in qualsiasi momento: un turismo lontano dalla ‘pazza folla’ che consenta a ciascuno di costruirsi su misura le proprie ‘fughe’ nel tempo libero, quindi tutto l’anno, e non solo durante le vacanze estive.

“Si tratta di un nuovo approccio culturale che il camper interpreta in maniera ideale. Infatti, viaggiare in camper permette a famiglie, coppie e amici di cucire su misura il proprio tempo libero: un lusso per la nostra società che, invece, è spesso afflitta dall’omologazione e massificazione del turismo. Ogni anno nuovo pubblico si avvicina al mondo del caravanning: il Salone del Camper di Parma è l’evento ideale per toccare con mano i vari strumenti che il plein air offre”, afferma Simone Niccolai, presidente di Apc – Associazione Produttori Caravan e Camper.

“Un altro elemento rilevante da considerare quando si parla di camper è il fatto che un camper mantiene un alto valore nel tempo e può quindi essere considerato un buon investimento sia in termini economici che in qualità del proprio tempo libero e, perché no, anche del proprio lavoro, grazie allo smartworking in camper”, conclude.