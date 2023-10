Finanza: oltre mille presenze per Starting Finance Investment Meeting dedicato alla GenZ

Ottobre 9, 2023

Roma, 9 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “L’educazione finanziaria va insegnata già dalla scuola primaria, per poi essere approfondita nelle secondarie di primo e secondo grado. Abbiamo riscontrato che sono tematiche molto carenti nelle generazioni studentesche attuali”. Lo ha sottolineato Paola Frassinetti, sottosegretario di Stato al ministero dell’Istruzione e del Merito, in apertura dello Starting Finance Investment Meeting, il primo evento di educazione finanziaria interattivo e dedicato alla Generazione Z e ai Millennials, organizzato da Starting Finance in collaborazione con Borsa Italiana, Gruppo Euronext, che si è tenuto oggi presso Palazzo Mezzanotte a Milano, registrando un grande successo di pubblico con più di mille presenze under 35. “Si tratta di un momento importante – ha proseguito Frassinetti – anche per le ragazze e per le studentesse, visto che spesso, nelle violenze di genere, l’isolamento e il ricatto finanziario sono fra le principali cause di peggioramento della violenza domestica”.

A ribadire la centralità di appuntamenti come quello odierno è stata anche Lucia Albano, sottosegretario di Stato al ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha dichiarato a inizio lavori: “L’ansia finanziaria e l’impossibilità di raggiungere determinati obiettivi, a partire dai livelli di sussistenza fino alla propria realizzazione e allo sviluppo di una carriera, che si tratti di studenti, imprenditori o lavoratori, comportano sempre una serie di problemi al nostro sistema economico, sociale e culturale. È quindi fondamentale continuare a promuovere simili eventi di educazione finanziaria rivolti soprattutto ai giovani”.

Stando ai dati di luglio 2023 di Banca d’Italia, l’indicatore complessivo di alfabetizzazione finanziaria è pari a 10,6 in una scala da 0 a 20: un voto appena sufficiente, che ci vede agli ultimi posti delle classifiche internazionali. Preoccupanti disparità anche in funzione del grado di istruzione, età e genere, con un divario di 0,4 tra donne (10,4) e uomini (10,8). Una fotografia allarmante se si tiene conto delle sfide sempre più grandi a cui la popolazione è chiamata a rispondere: un mercato del lavoro flessibile e incerto unitamente a un sistema pensionistico fragile minano la serenità finanziaria attuale e futura di famiglie e individui, a partire da coloro che si stanno affacciando ora al mondo lavorativo. La decisione di opporsi a tale stallo e optare per una resilienza finanziaria non è più rimandabile e devono essere proprio le nuove generazioni a impegnarsi concretamente in tal senso.

“È stata una giornata decisiva per lo sviluppo di una nuova cultura finanziaria in Italia, partendo proprio dalle nuove generazioni che sono sempre state il punto di riferimento di Starting Finance”, ha sottolineato Marco Scioli, co-founder e presidente di Starting Finance, startup fondata nel 2018 insieme ad Edoardo Di Lella e divenuta in poco tempo voce leader nell’informazione e nell’educazione economico-finanziaria. “Oggi hanno partecipato oltre mille giovani appassionati, parte di quella grande community digitale di oltre 900mila followers, che ha imparato a seguirci ogni giorno, apprezzando i nostri contenuti, seguendo le masterclass e prendendo parte ad incontri dal vivo con personaggi dal profilo istituzionale, manager e imprenditori del mondo della finanza. Spero che l’Investment Meeting sia solo il primo di una lunga serie di appuntamenti per stimolare la conoscenza approfondita di queste tematiche”, ha detto.

Sempre con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla finanza consapevole è in uscita il primo libro firmato Starting Finance, edito da Gribaudo del gruppo Feltrinelli e dal titolo ‘Instant Finance – La finanza e l’economia semplici, comprensibili, indispensabili’. Per tutti, testo unico nel suo genere che, con un linguaggio chiaro e incisivo, parla a tutti coloro che desiderano muovere i primi passi in questo comparto e conoscerne regole e dinamiche. “Partecipo con grande entusiasmo – ha commentato l’economista Carlo Cottarelli – alla prima fiera sul mondo della finanza dedicata ai giovani. Nel nostro Paese il cambio di passo per quanto riguarda l’educazione finanziaria deve necessariamente partire dalle nuove generazioni che, rispetto agli adulti, hanno dalla loro la componente più importante nel mondo della finanza: il tempo”.

“Siamo contenti di aver supportato e contribuito concretamente al primo evento nazionale di Starting Finance, ospitato presso l’iconica sede di Palazzo Mezzanotte a Milano. La demografia degli investitori è in continuo cambiamento, così come gli strumenti finanziari utilizzati. Accogliamo dunque con favore occasioni come questa di confronto diretto tra le generazioni più giovani e l’industria”, ha affermato Massimo Giorgini, Head of Italy Equity, Derivatives & Structured Products Sales di Borsa Italiana – Euronext.