Fini (Cia): “‘Pescagri che vogliamo’ per aiutare i nostri pescatori”

Ottobre 3, 2022

Ischia, 3 ott. (Adnkronos) – “L’obiettivo è quello di lanciare Pescagri anche a livello regionale, in Campania. Riteniamo che in questa regione ci siano veramente tante opportunità e tante possibilità sia legate alla acquacoltura che alla mitilicoltura”. Queste le parole di Cristiano Fini, presidente Cia agricoltori italiani, in occasione della tre giorni ‘Pescagri che vogliamo!’, il nuovo progetto promosso proprio da Cia per lo sviluppo e la valorizzazione dell’acquacoltura e della pesca professionale e sportiva.

“Pescagri Cia – ha aggiunto Fini – si propone per rappresentare sui tavoli istituzionali, sia a livello nazionale che europeo le istanze dei pescatori. Ma si pone anche come obiettivo di far ottenere finanziamenti ai pescatori che si assoceranno e richiederanno assistenza”.

“Pescagri – ha detto ancora il presidente Cia – sta lavorando molto sul territorio nazionale per costruire una rete di pescatori. Il riscontro è positivo perché siamo presenti su tutti i tavoli e di conseguenza riusciamo a portare la voce dei pescatori nel tavolo istituzionale per avanzare le richieste, anche in un momento duro e complicato come quello che stiamo vivendo attualmente”, ha concluso Cristiano Fini.