Finnair: Geoffrey Carrage nuovo Regional Manager per l’Europa del Sud

12 Giugno 2025

Roma, 12 giu. (Adnkronos/Labitalia) – Finnair ha annunciato la nomina di Geoffrey Carrage come nuovo Regional Manager per l’Europa del Sud, con responsabilità diretta su mercati chiave come Italia, Spagna e Francia. Con base a Parigi, Carrage guiderà le strategie commerciali e di sviluppo del brand in un’area considerata strategica per la compagnia. Carrage succede a Javier Roig, recentemente promosso General Manager Usa di Finnair. Carrage vanta una lunga esperienza nel settore del trasporto aereo, avendo ricoperto ruoli di responsabilità in compagnie internazionali come Aegean Airlines, Qantas Airways e Korean Air Lines. Laureato nel 2011 con un Mba in Tourism Management presso Escaet ad Aix-en-Provence, ha sviluppato una forte expertise in vari ambiti come il turismo leisure, la digitalizzazione dei canali di distribuzione e il modello Ndc (New Distribution Capability), contribuendo all’evoluzione dei rapporti commerciali tra compagnie e agenzie di viaggio. Il suo profilo unisce una visione strategica a una solida conoscenza operativa dei mercati europei, rendendolo una risorsa chiave per rafforzare la presenza di Finnair nell’area.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di Finnair, una compagnia aerea iconica e rispettata nel nostro settore, da sempre orientata all’eccellenza e profondamente legata alla sua autentica identità e tradizione finlandese”, ha dichiarato Geoffrey Carrage, Regional Manager Southern Europe di Finnair, che ha proseguito: “Ho anche un legame personale con Finnair: ho iniziato la mia carriera nel settore avio proprio in questa compagnia. Il mercato italiano rappresenta una priorità per Finnair: grazie ai nostri collegamenti annuali e stagionali offriamo ai viaggiatori italiani un accesso privilegiato al nostro ampio network di destinazioni in Finlandia e oltre attraverso il nostro hub di Helsinki. Non vedo l’ora di collaborare con i principali partner locali e di contribuire allo sviluppo della compagnia in Italia”.

Javier Roig Sanchez, in precedenza Managing Director Europe e ora Managing Director Usa di Finnair, ha commentato: “Sono lieto di dare il benvenuto a Geoffrey come mio successore per l’Europa del Sud. Sono certo che saprà portare avanti il lavoro svolto con passione e professionalità, contribuendo alla crescita della nostra presenza in quest’area, all’interno del team Global Sales and Retail. Insieme ci assicureremo che la transizione avvenga in modo fluido nei prossimi giorni. Invito tutti i nostri partner a collaborare con lui con la consueta fiducia. Io, nel frattempo, ho assunto il mio nuovo incarico negli Stati Uniti, con base a Dallas, e sono entusiasta di affrontare questa nuova sfida nel mercato nordamericano. A Geoffrey vanno i miei più sinceri auguri di successo”.