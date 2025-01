Fisco, Cazzato: “Istituti compliance punti di forza nel potenziare rapporto con contribuenti”

24 Gennaio 2025

Milano, 21 gen. (Labitalia) – “L’implementazione delle riforme è sempre poi lasciata, dopo la fase normativa, nelle mani di chi la deve attuare e sicuramente i margini di operatività dell’amministrazione finanziaria sono molto ampi. Gli istituti della compliance saranno sicuramente dei punti di forza nell’ambito del potenziamento del rapporto tra fisco e contribuenti ispirato ai principi della trasparenza e della collaborazione”. Lo ha detto l’esperta di fisco Anna Luigia Cazzato in occasione dell’evento: “EY Tax Update 2025. Riforma fiscale: sfide e opportunità per le imprese”, organizzato da EY e curato dalla stessa Cazzato .

“L’obiettivo principale della delega – aggiunge Cazzato – è stata la trasformazione degli strumenti di interlocuzione preventiva da strumenti di quantità a strumenti di qualità. Il legislatore della delega ha introdotto, rispetto all’attività interpretativa, tutto un insieme di disposizioni, come quelle che regolano l’emanazione delle circolari interpretative, quelle che prevedono l’emanazione di linee guida sull’abuso del diritto, il rafforzamento dell’interpello come strumento di interlocuzione di qualità, l’introduzione del servizio di consultazione semplificata e la legittimazione dei servizi di consulenza giuridica. Tutti strumenti che, correttamente collocati, non vanno nella direzione di ridurre lo spazio di interlocuzione preventiva, ma di andarlo a collocare all’interno di quello che è il contesto e lo strumento più adatto alle specifiche situazioni. C’è stata quindi – conclude – una trasformazione da uno strumento di massa ad uno strumento di qualità”, conclude