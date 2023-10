FitActive, con ‘Allena la felicità’ 105 club attivi sul territorio nazionale

Ottobre 16, 2023

Roma, 13 ott. (Adnkronos/Labitalia) – FitActive è il colosso del fitness che in poco più di 15 anni si è imposto sul mercato aprendo al pubblico palestre in tutta Italia. Ad oggi conta 105 club attivi sul territorio nazionale e nel giugno 2023 ha tagliato il traguardo più importante: quello della 100esima struttura aperta, con l’inaugurazione di FitActive Verdellino in provincia di Bergamo. Alla base di un successo così travolgente la voglia di rendere il fitness alla portata di tutti, e la capacità di concepire il benessere fisico come un esigenza da vivere divertendosi. ‘Allena la felicità’ ® questo il motto del ceo e fondatore Eduardo Montefusco, che a partire dal 2007 è stato artefice di una grande ed inarrestabile evoluzione che in pochi anni ha visto implementare il marchio, passando dalla prima sede di Seveso alle numerose strutture aperte in tutta Italia, isole comprese.

Montefusco commenta: “Sono orgoglioso e onorato di aver raggiunto l’obiettivo delle 100 palestre FitActive aperte, quello che sembrava un sogno si è realizzato grazie al lavoro condiviso da uno staff e dalla fiducia dei numerosi iscritti che scelgono di allenare la felicità in FitActive!”, conclude.

Il merito più grande è indubbiamente la capacità di innalzare FitActive, portandolo a diventare Brand leader di mercato, partendo da quella che inizialmente sembrava essere destinata a rimanere soltanto la palestra di una piccola città della Brianza. Un format consolidato che adesso mira all’espansione europea, partendo da Spagna e Romania, dove la prima nata sarà FitActive Barcellona. Dal 2020 Deloitte, l’autorevole rivista di revisione contabile, posiziona FitActive al primo posto nell’European Health&Fitness Market, come la realtà di palestre in franchising con più sedi attive in Italia. A partire dalla stagione 2022/23 Fitactive è sponsor dell’Ac Monza ed è proprio tra le mura dell’U-Power Stadium che si svolgerà il party-evento che celebrerà questo grande obiettivo raggiunto.