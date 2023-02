Flexit, continua a crescere in Italia e all’estero e sigla partnership con Nuovarredo

Febbraio 21, 2023

Roma, 21 feb. (Labitalia) – Ampliare il proprio network con nuovi punti vendita in Italia e all’estero: è questo uno degli obiettivi 2023 di Flexit, azienda italiana specializzata nel settore del bedding e proprietaria del brand Veradea, che nel finire dello scorso anno ha avviato un programma di affiliazione e un piano di espansione sul mercato nazionale ed estero, puntando sulla manifattura e sul design tutto made in Italy.

Dopo il successo dell’inaugurazione dello store a Malta – che ha sancito l’inizio dell’esportazione dei materassi Veradea e dell’eccellenza della manifattura made in Italy all’estero – Flexit si estende capillarmente anche sul territorio italiano grazie a collaborazioni strategiche.

Flexit ha infatti da poco firmato una partnership con Nuovoarredo, una delle aziende leader del settore arredamento italiano, che prevede la presenza di un’area Veradea – allestita con lo stesso layout dei digital store monomarca – all’interno degli showroom di tutta Italia, dove sarà possibile provare i vari modelli di cuscini e materassi del brand.

Un accordo strategico al raggiungimento degli obiettivi di espansione quello di Flexit con Nuovarredo, un partner importante che vanta 25 anni di storia e presenza sul mercato con una catena di 28 negozi e 2 outlet di mobilifici presenti in tutta la Puglia, Basilicata, Toscana, Lazio e Lombardia, puntando presto ad aumentare la sua presenza su tutto il territorio nazionale.

“La partnership con Veradea – spiega Antonio Magrì, presidente di Nuovarredo – ha l’obiettivo per Nuovarredo di incrementare la vendita di materassi e accessori per il riposo all’interno degli showroom del gruppo. Si tratta di un’offerta unita ad una modalità di vendita assolutamente innovativa per il mondo del retail tradizionale, ma quello che ha più colpito i nostri arredatori e i primi clienti che si sono approcciati all’acquisto, sono i numerosi servizi offerti che rendono l’esperienza di acquisto assolutamente gratificante per il cliente finale”.

Dall’inizio dell’anno sono stati già inaugurati i primi corner. Alle sedi di Osio Sotto (Bergamo), Bari, Francavilla Fontana, Taranto e Sansepolcro, seguirà prestissimo l’apertura negli store di Policoro, Foggia, Barletta, Molfetta, Lecce, Surano, Castel Romano e Corsico (Milano) e Monopoli. La partnership con Nuovarredo rientra nel recente piano di sviluppo di Flexit che stima una crescita del 40% nei prossimi 2 anni e prevede nuove aperture all’estero con l’obiettivo di esportare l’eccellenza della manifattura e del design made in Italy.

Convinta dell’efficacia di una strategia commerciale omnicanale e di una diffusione capillare sull’incremento del business, l’azienda italiana ha intrapreso il suo percorso trovando conferma sia nella crescita del settore – che è tra quelli che hanno meno risentito della flessione di fatturato negli ultimi due anni – sia nei positivi risultati di incremento degli ordini dovuti alla presenza online e a un sistema distributivo fatto di canali di vendita specializzati, di proprietà o in affiliazione.

Con un management che vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore, Flexit opera quotidianamente con professionalità e competenza, impegnandosi per offrire ai clienti solo prodotti eccellenti realizzati in Italia, puntando sul sottovuoto per garantire spedizioni a basso impatto ambientale. Inoltre, grazie alla filiera corta, il cliente può contare su un processo produttivo veloce e costi altamente sostenibili.