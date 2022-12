Food: 50 Top Italy 2023, ‘Da Vittorio’ a Shanghai ‘Miglior Ristorante italiano nel mondo’

Dicembre 15, 2022

Roma, 15 dic. (Labitalia) – Il Gran Galà della Cucina Italiana, svoltosi il 13 dicembre, al Teatro San Babila di Milano, è stata una celebrazione vera e propria di un anno intenso e ricco di soddisfazioni per 50 Top Italy, la guida online del meglio del made in Italy, dentro e fuori i confini nazionali. Una serata evento, presentata da Federico Quaranta, che ha svelato i 50 ‘Migliori ristoranti italiani nel mondo’; consegnati anche i Premi speciali, che hanno messo in luce i professionisti che si sono distinti nell’ultimo anno.

Da Vittorio Shanghai, in Cina, è il ‘Miglior ristorante italiano nel mondo. Il ristorante, guidato dall’Executive chef Stefano Bacchelli, con la supervisione della famiglia Cerea, si conferma una vera eccellenza nel mondo della ristorazione anche all’estero. Il secondo posto di questa classifica va a Don Alfonso 1890 Toronto, in Canada, con lo chef Daniele Corona. Sul terzo gradino del podio, il ristorante contemporaneo creato da due nomi italiani di fama mondiale, la maison Gucci e il celebre chef modenese Massimo Bottura: Gucci Osteria da Massimo Bottura a Tokyo, guidato dallo chef Antonio Iacoviello.

Al quarto posto Il Carpaccio, a Parigi, nato dall’incontro della famiglia Cerea con Oliver Piras e Alessandra del Favero. A conquistare il quinto posto è Fiola, a Washington DC, di Fabio Trabocchi, uno dei posti preferiti del presidente Usa. Al sesto posto Sesamo, a Marrakesh, che porta la firma di Massimiliano Alajmo. Settima posizione per Locanda Locatelli, a Londra, insegna del noto chef Giorgio Locatelli. All’ottavo posto Il Lago, a Ginevra, guidato da Massimiliano Sena. Chiudono la Top Ten Rezdôra di Stefano Secchi, a New York, e Buona Terra a Singapore, di Denis Lucchi.

Assegnati anche i premi speciali dei migliori ristoranti italiani nel mondo: Antonio Iacoviello Chef dell’anno 2023 – D’Amico Award; Il Carpaccio, a Parigi, si aggiudica il Pranzo dell’anno 2023 – Birrificio Fratelli Perrella Award; a Laura Roncaccioli di Caffè Stern, a Parigi, va il premio Sommelier dell’Anno 2023 – Ferrarelle Award; la Novità dell’anno 2023 – Latteria Sorrentina Award è Lucida, a El Alamein, dello chef Giorgio Diana; Armani Ristorante a Tokyo, guidato dallo chef Carmine Amarante, si aggiudica il premio Pasticceria nella ristorazione 2023 – Mulino Caputo Award; il Piatto dell’anno 2023 – Pastificio dei Campi Award è Spaghetti, come una bruschetta di Clara, a Bangkok, dello chef Christian Martena; il premio Made in Italy 2023 – Solania Award va a Giando, a Hong Kong, dello chef Gianni Caprioli.

I premi speciali della guida Italia hanno invece incoronato Davide Oldani come Chef dell’anno 2023 – D’Amico Award; il Pranzo dell’anno 2023 – Birrificio Fratelli Perrella Award è di Zia Restaurant, a Roma, di Antonio Ziantoni; il premio Performance dell’anno 2023 – Altamura OP Award va ad Imàgo dell’Hotel Hassler, a Roma, guidato dallo chef Andrea Antonini; Il piatto dell’anno è Pomodoro, dello chef Davide Guidara de I Tenerumi, a Lipari; la Novità dell’anno 2023 – Latteria Sorrentina Award è Andrea Aprea, a Milano; Mario Iaccarino del gruppo Don Alfonso 1890 è Restaurant Manager dell’anno 2023 – Goeldlin Award; il premio Pasticceria nella ristorazione 2023 – Mulino Caputo Award va a Duomo, a Ragusa, con il pastry chef Fabrizio Fiorani; la Migliore Prima colazione 2023 – Caffè Borbone Award è dell’Hotel Brunelleschi, guidato in cucina dallo chef Rocco de Santis; il Sommelier dell’anno 2023 – Ferrarelle Award è Marco Reitano de La Pergola, a Roma; il General Manager dell’anno 2023 – Birrificio Fratelli Perrella Award è Salvatore Pagano del Savoy Beach Hotel di Capaccio Paestum; il Pasticcere dell’anno 2023 – Mulino Caputo Award è Gianluca Fusto, di Fusto Milano; e infine, il premio Pasticceria contemporanea 2023 – Latteria Sorrentina Award va a Pietro Macellaro Pasticceria Agricola Cilentana, a Piaggine.

Durante la serata, sono stati premiati i primi dieci classificati dei migliori Trattorie – Bistrò moderni, dei migliori ristoranti di Cucina d’autore, dei Grandi ristoranti, dei ristoranti Luxury e i numeri uno dei ristoranti Spin-Off.